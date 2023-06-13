摩根士丹利：台股科技股5月營收優於預期 Q3可望復甦

摩根士丹利證券發布報告指出，台股上市櫃科技股第3季營收將迎來景氣復甦，進入旺季、且庫存調整完畢，將繳出季年雙增態勢，預期季增17%、年增2%。在台廠中，大摩偏好訂單能見度較佳及具產業領導地位的業者，包括台積電（2330）、世芯-KY等十檔個股。

報告指出，台灣科技公司5月營收比上個月成長8%，比去年同期下降12%，但優於大摩預期。總體而言，大摩研究的台灣科技公司中有44%超過預測，以封測及智慧手機供應鏈的表現最出色。不過，也有33%的公司未達到預期，主要是數據中心硬體供應商。

就個別次產業來看，晶圓代工營收優於預期，數據中心硬體廠營收落後。在5月營收中，封測及晶圓代工廠的平均營收高於大摩預期，分別高出12%、11%。相反的，數據中心硬體公司則比大摩的預期低19%，因為短期內市場對一般伺服器的需求疲軟。

報告指出，今年第2季的平均營收可能符合季節性，因為市場仍在持續去化庫存，動能只略為上揚。就次產業來看，個人電腦市場出現觸底跡象，而電視面板價格上漲應該會持續到今年第3季。

報告指出，假設新款iPhone在9月問世，由於傳統旺季及第3季新款iPhone的補貨開始，第3季的初期出貨前景似乎優於第2季。不過，大摩的供應鏈調查顯示，營收將只比去年同期略微增長2%，下半年能見度仍低，復甦可能弱於預期。

在台廠中，大摩偏愛台積電、世芯-KY、創意、台達電、大立光、金像電、元太、群創、漢磊、奇鋐等十檔個股。相反的，由於市場動能的不利變化，大摩最不看好的股票包括信驊、ABF載板（欣興優於南電，再優於景碩）及全新。