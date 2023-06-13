超高息加持 00919規模衝破百億元、6月15日為最後買進日

高殖利率加持，搶息買盤積極卡位，加上台股驚驚漲，今（13）日大漲261點收17,216點，雙雙挹注群益台灣精選高息（00919）規模衝上百億元，達到109.18億元，表現十分亮眼。

群益台灣精選高息即將迎來掛牌首次配息，根據第一階段公告，每受益權單位擬配發0.54元現金股利，以今日收盤價換算，單季殖利率2.67%、年化殖利率上看10.71%。實際配息金額將於6月14日公告，除息日訂在6月16日，配息發放日為7月14日，參與除息最後買進日為6月15日。

高殖利率誘人，群益台灣精選高息5月31日規模僅31.71億元，半個月不到，規模翻倍成長至109.18億元，本月以來大舉吸金77.47億元或244.3%，成為第12檔站上百億大關的台股ETF。

同步也反映在成交量能上面，5月月均量達2,963張，今日成交達到6.8萬張，排行ETF第四大量，6月以來日均量放大至4.6萬張。

目前前十大持股依序為：聯電（2303）9.9%、陽明海運（2609）9.24%、長榮海運（2603）9.22%、南電（8046）7.59%、日月光投控（3711）5.86%、瑞昱（2379）4.82%、瑞鼎（3592）4.8%、聯發科（2454）4.3%、矽創（8016）3.82%、聯詠（3034）3.61%。

在科技股領軍帶動下，加權指數突破萬七大關，而群益台灣精選高息今日股價再創新高，已上漲1.5%或0.3元，收上20.15元；今年以來價格漲幅達到23.09%。