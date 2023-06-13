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台股攻上萬七！他問「存股該賣還是續抱」 網意見兩極

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今日上漲261點，正式攻上萬七大關，有人在PTT發問表示，買來領息的存股到底該續抱還是出清獲利了結，此問題引發網友們熱烈討論。台股。（本報系資料庫）
台股今日上漲261點，正式攻上萬七大關，有人在PTT發問表示，買來領息的存股到底該續抱還是出清獲利了結，此問題引發網友們熱烈討論。台股。（本報系資料庫）

台股今（13）日上漲261點，正式攻上萬七大關，據統計，大盤今年漲幅達21.77%，漲勢非常猛烈；有網友就在PTT發問表示，買來領息的存股到底該續抱還是出清獲利了結，此問題引發網友們熱烈討論，有網友就喊：「賣啊，哪次不賣」，不過也有網友表示：「不管離成本遠近，不管賺幾年配息，存股就是存到底」。

這位網友於PTT發文表示：「最近這波漲勢兇猛，原本打算買來領息的也飆一大段，詢問大家會採取何種策略，1.已脫離成本區很大一段，就安心抱著領息，2.已預先賺到好幾年配息，賣掉。以免打回原形」。

針對此問題網友分成兩派，有一派認為存股就該好好存：「存股心生賣股念頭，就是價差仔」、「存股只進不出的」、「真存股仔只在乎股息每年穩不穩定，有沒有增加，賣啥」、「ETF只有要用錢才賣的問題，目前還是定期定額持續加碼」、「怎麼會抱不住？老實說，我覺得現階段還沒開始大漲耶」。

不過也有一派網友持相反的看法：「已停利30%」、「今年賣2檔了，還有1檔等看看可不可以到90%」、「如果你持有的量比較大可以慢慢分批出」、「出一半入袋才是真的」、「有標的就換過去，沒有繼續抱」、「賺錢換股，繼續睏霸鼠錢......」。

存股 配息 PTT 台股 定期定額

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