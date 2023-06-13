群益25年美債ETF 預計配息0.29元、6月15日最後買進日

隨著通膨壓力趨緩，市場預期升息循環可望邁入尾聲，在歷經去年的修正之下，近期債市表現趨於穩定，而在經濟前景仍具不確定性之下，也令高品質債券及存續期間長、較有望受惠未來降息契機的美國長天期公債ETF在今年來便相當受到投資人青睞，吸引資金流入。6月16日將除息的群益25年美債ETF（00764B）是目前市面上少見天期最長的美國公債ETF，這次配息每單位預計配發0.29元，以今(13)日收盤價32.9元來換算，年化殖利率近3.53%，實際配)息金額將在6月14日公告，提醒想參與本次除息的投資人6月15日為最後買進日，可多加留意。

財富管理專家表示，群益25年美債ETF（00764B）是市面上天期最長的美國政府公債ETF，未來當貨幣政策轉向降息時，所受惠的資本利得空間也越大，而今年來看，其報酬表現也是長天期美債ETF中最佳，投資人若欲參加升息末端債券市場上漲契機，不妨把握除息前最後買進日，先享息收，再賺價差。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，美國總統拜登日前已正式簽署提高債務上限的法案，美債危機解除，加上市場升息預期降溫，殖利率的高點出現為市場共識，市場擔憂情緒下降，債市趨於穩定，有望帶來一波價格反彈，投資人可將此美債ETF納入為資產管理組合之一。加上現階段長天期美債收益水準仍具吸引力，債券的存續期間愈長，代表持有長天期標的較多，對市場利率波動的敏感度愈大，倘若後續進入降息循環，可望迎來反彈行情，表現值得持續關注。

李鈺涵進一步指出，長天期美債因需求量大，市場流動性相對充裕，且資產安全性高，信用評等AAA最高最安全，利息償付無虞，在現階段經濟前景仍持續受到關注的環境下，長天期美債不失為訴求穩健收益配置、兼顧風險考量的投資人可適度納入投資組合的標的。