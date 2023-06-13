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台積電衝1年多新高 多檔概念股跟漲、辛耘飆上天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）今（13）日大漲，帶領台股收在17,216.6點，上漲261.23點，收復萬七大關，多檔台積電概念股也是強漲表態，尤其是半導體設備廠辛耘（3583）開高後直飆上漲停162元鎖死到終場，創下歷史天價，漲勢最為強悍，矽智財的力旺（3529）及M31（6643）、閎康（3587）、中砂（1560）等漲幅都相當亮眼。

台積電董事長劉德音在先前的股東會時表示，明年將迎接很好的成長，總裁魏哲家則說，正在擴充CoWoS先進封裝產能，時程愈快愈好；台積電股東會釋出好消息，激勵台積電股價表現，今日跳空開高，終場收在593元，上漲19元，漲幅3.31%，市值跨越15兆元，增達15兆3,777.35億元。

台積電股價衝上去年3月31日以來的新高價，相關概念股也跟漲，台積電先進封裝CoWoS產能擴產，激勵半導體設備廠的漲勢，辛耘今日召開股東會，通過配息3.6元，預計6月19日除息交易，公司看好後續營收將呈現成長趨勢。

辛耘鎖漲停之外，力旺收在2,365元，上漲165元，漲幅7.5%，股價超車大立光（3008），登上股后寶座；M31收在939元，上漲69元，漲幅7.93%，創下收盤歷史新高價；中砂130.5元，上漲8.5元，漲幅6.96%；閎康收244元，上漲14元，漲幅6.08%。

台積電 股東會

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