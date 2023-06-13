台股上萬七、股后換人做 力旺超車大立光榮登后座

台股今（13）日衝上萬七大關，10檔千金股中大立光（3008）表現較弱，盤中一度翻黑下跌，痛失股后寶座，力旺（3529）挾著題材熱潮，股價超車大立光，登上台股股后，且拉大與大立光的距離，兩檔股價相差逾百元。

台股今日一開盤就衝上萬七，以17,135.84點開高，一度衝達17,223.58點，大漲逾200點，盤面上由台積電（2330）領軍，台積電相關供應鏈、矽智財股等都是多頭強漲指標，千金股也是上漲，僅大立光股價盤中一度下跌，且痛失股后寶座，早盤以2,235元開出，盤中翻黑一度下滑至2,215元，近午盤再拉升至紅盤。

矽智財股狂飆，力旺衝上股后，早盤以2,265元開高後一度拉升至2,345元，上漲145元，漲幅6.59%，股價在近期走高下，今日超車大立光，登上台股第二高價股，且拉大與大立光的股價價差，盤中價差超過百元。

力旺第1季稅後純益3.13億元，為近五季低點，每股純益4.2元；總經理何明洲在先前的法說會時表示，預期在新品投入生產下，下半年將可望恢復動能；董事長徐清祥也對下半年及未來的營運成長相當有信心。

力旺為全球前十大矽智財廠，合計4、5月營收6.11億元，超出法人原先的保守預估，法人看好力旺第2季營收表現將優於預期，且確認已經在首季落底，加上未來多項營運動能的挹注，決定調高評，由中立調高到買進。