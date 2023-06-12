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新光金經營權大戰落幕、洪士琪派大勝 股價開高大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新光金9日舉行股東常會並改選，改革派取得2/3席次大獲全勝，改革派代表洪士琪（中）。中央社
新光金9日舉行股東常會並改選，改革派取得2/3席次大獲全勝，改革派代表洪士琪（中）。中央社

新光金（2888）上周五股東會改選，經營權大戰落幕，大股東洪士琪派取得十席董事大勝，新光金宣告變天，今（12）日股價開高後一度衝達9.5元，漲幅6.02%，盤中漲幅逾3%，帶領金融股表現，金控股漲跌互見，其中，台新金盤中漲幅逾1%。

新光金上周五股東會全面改選，大股東洪士琪派取得十席董事，前董事長吳東進派僅獲得五席，經營權變天，新光金股東會後召開董事會，推選曾任台新金總經理的陳淮舟，以自然人身分出任董事長，吳東進獲推為名譽董事長。

另外，新光金總經理吳欣儒上周五請辭，預料本周將指派副總代理職務，目前除董事魏寶生預料將接新光人壽董事長，董事洪士琪則傳出將接任金控副董，但未獲證實。

新光金經營權大戰落幕，後續將面臨新光人壽6月底資本適足率（RBC）恐將低於200%法定標準一事，據指出，金管會最快將在6月底前約談新光金、新光人壽董事長、總經理，關鍵在於增資問題。

台股今日開高走高，電子股、金融股及部分傳產股呈現上漲，新光金早盤以9.22元開出，上漲0.26元，漲幅2.9%，股價開高後一度拉升至9.5元，上漲0.54元，漲幅6.02%，盤中漲幅逾3%。

金融股小漲，金控股也是漲跌互見，富邦金、華南金、兆豐金、台新金、永豐金等股上漲，其中，台新金盤中漲幅逾1%。

新光金 台新金 股東會

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