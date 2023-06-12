台股早盤漲逾百點挑戰萬七 台積電漲9元開574元

台股今（12）日開盤上漲13.09點，開盤指數16,899.49點，早盤一度漲逾百點至16,997.87點；台積電（2330）開盤上漲9元，開盤價574元。法人表示，即將挑戰萬七關卡容易震盪，追高風險提高，拉回再行布局，本周可觀察美國CPI、FOMC前是否市場趨向謹慎。

群益投顧說，量能若重返3,000億才利於台股再攻，本周可觀察美國CPI、FOMC前是否市場趨向謹慎，在即將挑戰萬七關卡容易震盪，追高風險提高，拉回再行布局。

本周為AMD發表會，投資人可留意台積供應鏈，AI議題將由6月14日AMD發表會主導，預計推出與H100抗衡的MI300資料中心級APU，也是採用CoWoS堆疊封裝技術。

周五(9日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲43.17點、漲幅0.13%，那斯達克指數上漲0.16%，標準500指數上漲0.11%，費半指數上漲0.3%。

群益投顧說，在科技股勁揚之下，美股主指收盤全紅，標普觸及4,300點；Adobe揚升3.41%，富國銀行看待Adobe業績將受惠於AI發展；通用跟進福特採用特斯拉充電標準，特斯拉股價連11天上漲。台積電5月營收月增19.4%；TSM上漲2.86%；ASX上漲1.28%。

上周初領失業金人數跳升至逾一年半來最高水平，市場認為 Fed應會在6月暫停升息觀察。預期周二公布5月核心CPI月環比0.4%，如果接近0.3%將推動 Fed在本月和7月暫停加息的潛在決定。

三大法人上周五集中市場合計買超114.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超68.6億元，投信買超21.2億元，自營商(自行買賣)買超12.9億元，自營商(避險)買超11.4億元。

在法人籌碼方面，外資減碼期貨多單 1,683 口，未平倉淨多單下降至 20,777 口，而自營商則是減碼期貨空單 208 口。另外在選擇權未平倉部分，6 月份第二週買權最大未平倉為 17,000 點；賣權最大未平倉下降 100 點至16,500 點。

周五台指期開高向下回測周三缺口後走高，並一舉收復昨日跌幅。盤面上以電腦周邊類股上漲 4.1% 表現最佳，板卡類股表現強勢。觀光類股出現賣壓下跌 1.6%，為周五最弱族群。主流電子族群轉強，帶動台股上漲，問鼎萬七大關，後續重點觀察本周美國 CPI 數據與利率決議。