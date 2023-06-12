6/12【早晨財經速解讀】嘎到外太空?高盛美銀認輸轉多 估標普上看4500點!

美股標普500指數上周五（9日）進一步邁入多頭市場（牛市），且連續四周收高。在投資人押注聯準會（Fed）本周將按兵不動且即將結束升息的心態下，科技股連漲七周。不過從漲勢收斂來看，投資人在Fed決策前心存觀望。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股好牛 本周聚焦Fed決策

美股三大指數9日微漲作收，標普500指數小漲0.1%，一周上漲0.4%；那斯達克綜合指數攀升0.2%，周線小漲0.1%，已連漲七周；道瓊工業指數小漲0.1%，周線上漲0.3%。

台積電ADR上周五在5月營收躍升19.4%激勵下大漲2.9%，高於台北交易溢價近12%，帶動費城半導體指數上漲0.3%，一周下來各上漲3.9%和0.7%。

科技股上漲帶動下，標普500指數已從去年10月低點上漲逾20%，達到牛市門檻。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）降至13，是三年前爆發疫情以來最低水準，可見美股走勢更加穩健。

Yardeni Research首席投資策略師雅德尼說：「市場正處於牛市的觀點變得更有說服力且難以辯駁。」

一個可喜的進展是，美股本月漲勢顯然有從少數大型成長股和科技股擴大到小型股、能源股、工業股之勢。代表小型股的羅素2000指數本月上漲6.6%。

市場估Fed本周利率不動

美國聯準會（Fed）預定13、14日召開利率會議，決策結果將在台灣時間15日（周四）清晨出爐。多數經濟學家預期Fed持續15個月的升息周期將在本周按下暫停鍵，此後維持政策不變直至12月底。不過，7月是否可能恢復升息，目前市場看法不一。

接受彭博資訊訪調的經濟學家預測，Fed本周將把基準利率維持在5%-5.25%不變，不過，在7月會議上，預料Fed官員們將針對是否恢復升息有一番激烈爭論。

經濟學家預期，Fed在6月會後公布決策官員利率預測落點的點狀圖將顯示，政策利率在2023年底達到5.1%，這符合經濟學家當前預期和3月公布的點狀圖。不過，市場預測7月將升息1碼，12月可能降息1碼。

債券投資人認為 押注美國經濟得免於衰退是錯了

美國經濟持續表現超出預期，不少投資人表示，經濟衰退即使沒有完全過去，威脅也已減輕。

然而，一些全球最大的債券管理人，從富達國際到安聯認為，這種思維會冒著投資風險的嚴重錯誤。他們堅持他們的經濟衰退預測並建議對風險資產進行避險。

他們估計，連續10次升息的傷害已經造成，三家美國金融機構3月崩潰只是要來更大危機的淺嘗，因為各國央行一直保持鷹派政策，直到其他狀況爆發。

美西類罷工 恐重演塞港事件

美國西岸西雅圖港口於美西時間同六關閉貨運作業，影響所及，也導致當地貨運鐵路業發出「紅色警戒」。

外電指出，上周以來，包括美西長堤、洛杉磯等港口都出現所謂的「類罷工」事件，此舉造成美國供應鏈與運輸重鎮的重大瓶頸，並有上千億價值的貨櫃被卡在美西外海。

貨物壅塞也蔓延到貨運鐵路業。ITS物流公司已提高大西洋地區的美國港口╱鐵路停泊貨運指數到「紅色」水準。該公司貨運與綜合運輸副總裁布拉席爾擔心，內部港口綜合運輸貨運作業也將受衝擊，他認為在港口勞資雙方近期沒有明確解方、又缺乏可信的溝通管道下，航運業者應該保持警戒。

充電樁將成美標準 特斯拉市值增2,000億美元

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）好消息紛至沓來，一掃之前的烏煙瘴氣，股價暴衝使市值近來飆升近2,000億美元。對照下，受通用汽車（GM）加入特斯拉充電網的消息打擊，充電樁競爭對手股價表現倒成一片。

彭博資訊報導，特斯拉股價9日勁漲4.1%，收在每股244.4美元，周線躍漲14%寫下1月來最佳紀錄，年初迄今累計漲幅達98%。隨著股價發動新一波猛攻，連漲11天追平特斯拉史上最長漲勢紀錄，這波攻勢讓該公司市值暴增1,940億美元。

引爆最新一波漲勢的大利多，是通用汽車8日宣布，旗下電動車將採用特斯拉的超級充電樁（Superchargers）。由於福特汽車（Ford）上月也宣布類似舉動，特斯拉充電樁篤定成為美國電動車產業標準。