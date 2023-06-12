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Fed利率決策 法人推演台股三劇本

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股上周持續震盪盤堅，周線上漲179點、連四紅。展望本周，全球股市聚焦周四（15日）美國聯準會（Fed）會議，在市場各種猜測下，法人備妥包括意外升息、暫停升息、6月暫停但7月升息等三套劇本因應。

Fed將於本周召開利率決策委員會（FOMC），雖然目前利率期貨市場預期此次FOMC會議不升息的機率超過70%、但7月再升息的機率達約66%。不過，繼上周澳洲央行意外宣布升息後，原本連續兩次會議已暫停升息的加拿大央行，也意外宣布升息1碼，增加此次FOMC會議的預測難度，市場緊張情緒也開始升溫。

聯邦投信投資長吳裕良、台新投顧總經理呂仁傑、第一金投顧董事長陳奕光、萬寶投顧執行長賴建承、富邦投顧董事長蕭乾祥等市場專家分析，對本周FOMC會議可能出現的結果，訂定三套操作策略。

第一：FOMC宣布意外升息：在此情況下，全球股市包括台股在內，都可能將面臨修正壓力，其中，觀光、餐飲等內需，以及航空、遊戲等暑假旺季股，搭配塑化、鋼鐵等原物料股，與受惠利差擴大的銀行、以銀行為主體的金控等族群，有望成為盤面要角。

第二：FOMC宣布暫停升息：這也是目前市場預期機率最高的可能性，將有助台股的盤堅格局不變，AI等資金匯聚的族群，將是帶動行情續攻萬七的聚焦點。

第三：FOMC宣布6月暫停但7月升息：在此情境下，預期台股將出現震盪格局，業績成長股、低基期的蘋果供應鏈等族群，以及股價修正後的AI股，將扮演多頭主攻的地位。

升息 台股 美國聯準會

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