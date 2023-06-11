下半年五大趨勢股 法人力薦

擺脫景氣谷底，台股下半年可望邁向「有基之彈」，法人點名看好人工智慧（AI）、電動車（EV）、iPhone供應鏈、政策概念、低基期等五大趨勢，可「抄錢部署」台積電、緯創、台達電、漢翔等代表個股。

雖然國內外總經變數紛擾、地緣政治干擾揮之不去，但台股上半年展現抗跌力道，累計至9日止，加權指數漲幅達19.4%，在全球主要股市中居前段班，逾250檔個股狂飆五成以上。下半年即將到來，多家投顧近期將舉行投資展望會，揭露對後市行情看法。

綜合富邦、群益、元富、台新、兆豐等大型投顧看法，台股下半年指數空間有限，仍以個股題材表現為主，看好的趨勢族群除現有盤面主流，例如AI、EV，以及涵蓋儲能、軍工、生技、碳權在內的政策概念外，下半年迎向旺季的iPhone供應鏈，以及金融、自行車、運動休閒等都有機會。

富邦投顧董事長蕭乾祥、兆豐投顧董事長李秀利指出，生成式AI崛起引爆高速運算需求，各大企業均積極布局，帶動相關科技股迎來價值重估行情，台灣伺服器上下游供應鏈完整，包括先進製程、散熱、ABF載板、銅箔基板、電源供應等次族群與露均霑。

碳中和趨勢加上政策補貼持續加碼，全球電動車滲透率加速擴增，尤其車用晶片供不應求問題逐漸舒緩，汽車銷售重返成長軌道，挹注台達電、健策、胡連等供應廠商成長動能。

群益投顧董事長蔡明彥、元富投顧總經理鄭文賢表示，2024年總統大選進入倒數計時，以及地緣政治風險未歇，包括儲能、軍工、生技、碳權等政策偏多概念股可望持續吸引市場人氣，股價下檔空間有限。

蘋果預計9月發表四款iPhone新機，法人估計今年下半年出貨量約8,000萬至9,000萬支，帶動相關供應鏈營運回升， A17晶片獨家供應商台積電將明顯受惠，大立光亦可因潛望式鏡頭升級有感，營收動能轉佳。

台新投顧副總經理黃文清認為，客戶回補庫存將加持自行車、運動休閒相關個股業績，這些低基期族群下半年亦有機會脫穎而出。