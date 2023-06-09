第九屆公司治理評鑑頒獎典禮圓滿成功

臺灣證券交易所協同證券櫃檯買賣中心於今（9）日下午3時，於台北101大樓九樓舉行第九屆公司治理評鑑頒獎典禮，表揚2022年公司治理評鑑排名前5％之46家上市公司、37家上櫃公司及中小市值排名前5％的14家上市櫃公司(上市公司8家、上櫃公司6家)。典禮除邀請金融監督管理委員會主委黃天牧蒞臨並擔任頒獎人外，並邀請主管機關及證券周邊單位首長一同參與盛會。

臺灣證券交易所董事長林修銘致詞時表示，公司治理是資本市場非常重要的基礎建設，上市櫃公司更是臺灣企業的中堅，金管會、證交所、櫃買中心等相關單位一直不遺餘力，積極推動上市櫃公司提升公司治理。自2013年金管會發布第一版公司治理藍圖以來，已完成非常多重要的措施，包括上市櫃公司全面設置獨立董事、審計委員會、採行電子投票、依規模分階段編製永續報告書等，而在這過程中，公司治理評鑑扮演著相當關鍵的角色，透過評鑑指標的引導，促使公司內部自發性強化公司治理體質，藉由「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大構面的評核，使公司在良性競爭下主動改善並形塑公司治理文化。

目前國際間趨勢，永續發展已漸成為全球核心價值，證交所作為資本市場平台，自去年起便積極推動建構資本市場ESG生態系，致力於整合證券周邊單位、上市公司、投資人、中介機構、NGO及準則制定者等利害關係人一同建構ESG生態系，內容包括建構ESG資訊平台、規劃永續報告書數位產製平台、協助企業碳盤查、推動ESG評鑑、發展多元化ESG商品等，與主管機關今年發布的上市櫃公司永續發展行動方案高度結合。今年證交所更將全力配合主管機關推動行動方案及深化生態系各項措施，公司治理評鑑也將繼續扮演至關重要的推手，將主管機關對企業永續發展的推動目標納入評鑑指標，透過持續的鼓勵及引導，帶動企業實踐永續發展。

黃天牧致詞時表示，金管會於2013年發布第一版公司治理藍圖，至今已達10年，辦理公司治理評鑑即是其中重要措施之一，自實施以來受到上市櫃公司的重視，由各項評鑑指標得分進步情形，亦顯示出公司治理的推行已有一定成效。

公司治理評鑑引導企業採行並落實各項良善公司治理措施，待多數公司均能達成後再循序納入法規，成為全市場共同遵循之規範，透過評鑑制度長期實施與推廣，上市櫃公司整體公司治理程度有顯著的提升。同時，藉由對全體上市櫃公司的評鑑，使投資人瞭解企業的公司治理表現，作為投資決策參考。

目前證交所及櫃買中心編製臺灣公司治理100指數及櫃買公司治理指數，由公司治理評鑑前20%的上市櫃公司中篩選成分股企業，該等指數自發行迄2023年4月底止，漲幅均優於同期間加權指數，顯示公司治理佳的公司較受投資人青睞，對公司治理評鑑良好的上市櫃企業發揮實質鼓勵效果。

鑒於全球氣候變遷情勢嚴峻，國際供應鏈對減碳要求持續增加，企業因應永續發展的升級轉型已勢在必行，為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，金管會於今年3月28日發布上市櫃公司永續發展行動方案，以治理、透明、數位、創新四大主軸，持續推動企業積極實踐永續發展，其中也有多項推動措施與公司治理評鑑結合，而各項策略及推動措施能否落實，乃至融入企業文化，都必須仰賴良好的公司治理作為基礎，這也是推動公司治理評鑑制度的初衷，希望透過良性競爭機制，促使上市櫃公司將公司治理及重視永續發展內化為經營管理的基本因子，公司治理可以說是企業經營的基本功。

臺灣證券交易所希望透過該頒獎典禮的舉辦，肯定表現優異之公司對於提升公司治理所投入的努力，並期許其作為標竿，繼續共同為資本市場邁向良好的公司治理而努力。