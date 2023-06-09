元大金今日召開股東會 提出五大發展策略

元大金在今日召開股東會時，提出未來五大子公司營運規劃，其中元大證券已在新加坡設點取得重要進展，元大財富管理（新加坡）公司已取得了新加坡會計與企業管制局核准設立登記，未來元大證券也將在海外市場方面持續推動跨境業務整合開發，聚焦在地化經營，並積極拓展集團財富管理業務。

元大金在111年度稅後淨利214.56億元，每股稅後純益(EPS)1.72元，於14家上市金控中穩居第三名，而在今年前五月的獲利已破百億達100.85億元，EPS為0.81元，年增率12%。

在國內市場方面，元大證券將持續穩固核心業務競爭優勢、強化資訊安全防禦，並透過數據分析進行精準行銷，達成分層、分群的精緻化客戶經營，並且將以具元大特色金融商品為基礎，積極向外發展財富管理業務。

元大銀行則分別提出存款與放款的調整策略。在存款吸收上，未來元大銀將加強核心存款吸收，提高活存比率，透過存款結構及期間調整來控管成本、增加收益；在法金方面，元大銀將深耕大型集團客戶及潛力產業，個金方面加強開發信貸業務，並加強外幣放款與優質聯貸案的承作，同時也提出將強化與調整收益結構，提升資本使用效率。

元大人壽在未來發展策略上，將順應高齡趨勢及利率環境，以「保障暨長年期」及「投資型」商品為雙主軸，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護需求的保險商品，以符合客戶需求。

元大投信則會提升主動基金績效並積極推廣重點基金以擴大市占率，且未來新基金發行將以「穩健成長、固定收益型」為訴求，提供投資人多元解決方案，並且會深耕基金及ETF的定期定額業務、優化數位平台，以協助不同世代客戶掌握理財契機。

元大期貨將擴增期貨交易及結算上手業務機會，串聯臺灣、香港、新加坡等地區，建構亞太跨國交易營運模式，並持續強化核心業務獲利、全面精進作業流程。