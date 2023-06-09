台股早盤漲逾百點 台積電漲2元開561元

台股今（9）日開盤上漲42.2點，開盤指數16,775.92點，早盤漲逾百點，來到16835.7點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價561元。

群益投顧說，費半指數5月底回跌以來，台股逆勢上漲，昨初見跌破3日線。相對基期牽制壓力，致6月以來量能呈趨弱態勢；指標高檔，上檔壓力轉增，盤勢由強漲轉整理。

操作上，台股5月底以來逆主連動費半走揚，影響指數連動的大型股上漲力度，但一方面凸顯特定買盤積極作價態勢。政策積極偏多，中小題材股作價氛圍濃，擇強守技術面短線應對。

周四（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲168.59點、漲幅0.5%，那斯達克指數上漲1.02%，標準500指數上漲0.62%，費半指數上漲1.07%。

美國周四公布上周初請失業救濟人數超預期，聯準會緊縮政策趨緩預期增溫挹注，美股周四開高震盪走高，科技股強勢，台股ADR，台積電跌0.35%、日月光漲0.12%、聯電上漲1.93%。

第一金投顧表示，市場關注下周美國聯準會貨幣政策會議及通膨的數據。近兩周中小股表現強勁，羅素2000指數6月上漲7.5%，年初至今上漲大約7%。

三大法人周四集中市場合計賣超149.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超166.9億元，投信買超39.3億元，自營商（自行買賣）買超1.5億元，自營商（避險）賣超23.7億元。

統一期貨說，周四外資賣超166.9億元，並減碼期貨多單1,540口，未平倉淨多單下降至22,460口；自營商則是賣超22.2億元，並加碼期貨空單91口。選擇權未平倉部分，6月第二週買權最大未平倉為17,000點；賣權最大未平倉為16,600 點。

周四台指期跟隨美股走弱，開低走低，觸及16,900整數關卡後拉回。台指期向下跌破五日均線，終止連四日紅棒，外資終結連續買超後轉賣。台股在下周美國聯準會利率決議結果前的漲勢暫歇，重點觀察下周 CPI 數據與利率決議。