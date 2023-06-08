營收終結連19月衰退 法人喊買這檔被動元件股

隨庫存去化有成，以及手機客戶急單挹注，投顧法人預期璟德（3152）6月營收可望擺脫連續19個月年衰退窘境，7、8月能見度高，全年營收呈現逐季成長，股價後市正向看待，並將投資評等由「中立」調升至「買進」。

璟德8日無懼大盤拉回，帶量上漲7.3%，收在227.5元，克服上檔季線壓力，蓄勢挑戰240元以上套牢壓力區。

法人指出，璟德第1季庫存已回到2020年第3季大幅攀升前水準，庫存天數73天，降至正常70天上下，顯示庫存調整完畢，且2021年第4季起連三季都打銷1,000萬以上庫存損失，但已兩季沒有打銷動作。

璟德5月營收回升至1.2 億元，年減7.8%，衰退幅度從去年第3季低點60%縮減，法人預期6月營收向上，年增率正式轉正，終結歷時19個月衰退，推估第2季營收季增雙位數。

此外，由於手機客戶推出旗艦機種，部分客戶下急單，預期7、8月能見度不錯，第3季營收季增可望維持雙位數字，全年營收朝逐季季增努力。

法人分析，現階段對璟德有利條件有三，首先是美中貿易戰使陸廠手機以國產PA取代skyworks與Qorvo等外商，目前中低階手機PA幾乎改採國產，並搭配璟德的LTCC較多，是過去半年來積極布局的業務。

其次，Wifi 6／7目前急單以Wifi 6／7 AP router為主，且今年iPhone15亦導入wifi 6 E，預期安卓手機將跟進，對璟德而言，wifi 6／7幾乎都是4*4MIMO，content含量高於wifi 5。

第三則是筆電庫存已經回到正常水準，璟德第2季陸續開案新的LTCC，預期第4季將會陸續回歸正常。