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台股下跌188.79點 三大法人賣超149.21億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（8）日拉回重跌，盤中最低一度來到16694.21點，大盤指數終場收16733.69點，下跌188.79點，跌幅1.11%，成交量3030.1億元，三大法人賣超149.21億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超166.92億元，投信買超39.85億元，自營商賣超（合計）22.16億元，其中自營商（自行買賣）買超1.59億元，自營商（避險）賣超23.75億元。

台股連漲多天後拉回整理，權王台積電（2330）休息，終場收559元，下跌9元，跌幅1.58%；盤面上千金股多表現弱勢，其中股王信驊（5274）跌停，收在2540元，下跌280元，族群方面以航運最為強勢，亞航（2630）攻上漲停58.8元，貨櫃三雄也都有不錯的表現。

自營商 台股

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