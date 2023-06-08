日本設備投資大幅攀高吸引外資 元大金看好日股後市

元大金控今天提出日股相關的分析報告指出，有四大重點已經顯示外資加碼日股態勢已經確定，尤其外資由空翻多、今年3月後已對日股大舉加碼。

元大金指出，首先是過去十年設備投資金額穩健成長，製造業與服務業同步復甦。元大金分析，日本在經歷泡沫經濟後經濟一度萎靡不振，然而觀察過去十年在日本的設備 投資金額穩健增加，今年首季日本製造業設備投資額成長 11.3%，連續第8季增長，非製造業設備投資額成長 10.8%，連續第3季增長。就總設備投資金額來看，單季達16.5兆日圓，更創十年來單季新高。

第二個重點是日本產業政策明確，政府配合美國對中國半導體實施出口管制，廣邀半導體 大廠赴日投資，打造非中供應鏈，其他如工業、機器人產業亦加碼投資。

對此，元大金深入分析，製造業投資涵蓋政府支持的半導體產業，目前日本政府計畫初期投資 2 兆日 圓，兵分二路重建半導體產業，找來國際龍頭如台積電、美光、三星、英特 爾於日本建廠，並組織國家隊 Rapidus (Toyota、Sony、NTT、NEC、軟銀、 Denso、鎧俠、三菱 UFJ 等與日本政府共同出資)，目標在 2025 年 4 月試產 2 奈米晶片，欲恢復過去日本半導體榮光;其他大規模製造業投資則聚焦在 電動車、機器人、自動化領域。

而觀光業政策清晰，2025年申辦萬國博覽會、2030年博弈園區開幕，是元大看好的第三個重點。元大金分析，除先前東京奧運外，日本將於2025 年在大阪灣夢洲人工島舉行萬國博覽會，之後場址將轉型為預計於 2030年開幕的博弈園區。目前規劃由美高梅及歐力士聯手打造，估計一年可吸引約2000萬人次進場。政府觀光政策發展藍圖清晰，將帶動民間與國際飯店集團加碼投資。

第四個重點則是外資由空翻多、今年3月後對日股大舉加碼。元大金分析，外資持續買超日股，2023年初至今共買超3.82兆日圓，參考過去10 年外資在日股水位極低，預估若加碼趨勢成形，可望帶動日股投資樂觀情緒。