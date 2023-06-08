後升息時代 FIT策略攻守兼備

五月 Nvidia 公布亮麗財測在全球股市掀起一股AI旋風，激勵全球股市6/2攀至一年多高點，反觀美國強健的就業及黏著的通膨數據讓聯準會官員對於是否暫停升息抱持謹慎的態度，加上美國債務上限談判直至最後一刻才化解危機，牽動美國雙率雙升。累計第二季以來美國十年期公債殖利率上揚逾21個基本點至3.68%，美元指數升值1.46%，主要債市漲跌互見，美國非投資等級債上漲近1%表現較佳，美國公債領跌美國複合債指數收低0.8%；第二季以來全球股市上漲3%，那斯達克、費城半導體及台灣加權股價指數累計漲幅均超過5%，日股強彈一成至33年新高，惟中國復甦不如預期伴隨美中大國博弈情勢升溫，中港股市走疲拖累新興股市僅小漲0.1%。

富蘭克林看法：全球經濟進入觀察期，貨幣政策停看聽，提高平衡及債券配置

富蘭克林證券投顧指出，展望下半年，全球將進入景氣放緩至尋求落底、通膨降溫的大環境，考量貨幣政策對實體經濟影響存在滯後性，主要央行政策將進入升息尾聲至停止升息的觀察期，但不同區域及國家所處的位置不同，也將牽動貨幣政策及資產價格表現開始出現分歧。從OECD領先指標觀察，全球和日本景氣位處谷底，美國仍在收縮階段，歐元區及亞洲已透露出復甦訊號，而不同於美歐面臨黏著的服務通膨，亞洲地區的通膨較為溫和，加上各國解封後的跨境旅遊回溫、全球供應鏈重組趨勢加持，有助支撐其內需經濟表現。

富蘭克林證券投顧表示，與其費心猜測景氣何時落底、聯準會何時才會停止升息甚至轉為降息，第三季建議採取「FIT」投資策略，應對多變環境並掌握多元投資契機。核心配置首選採取靈活操作(Flexible)的美國穩定月收益平衡型基金，並趁本波公債殖利率反彈時加碼精選收益複合債券型基金，以及流動性佳且有每月預訂配息機制的美國短期票券型基金，網羅優質收益(Income)入袋。另一方面，著眼今年以來美股漲勢主要集中在少數權值股，歷經本波漲勢後整體股市的評價面並不算便宜，面臨景氣逆風仍有漲多拉回風險，所幸歷史經驗顯示，美國股市多在經濟衰退期間落底，建議投資人以逢震盪加碼+定期定額策略介入股票機會，看好數位轉型(科技)、脫碳轉型(基礎建設/氣候變遷)及經濟轉型(亞洲小型股/印度/日本)三大轉型商機(Transformation)。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，面臨當前總經不確定性的環境，看好固定收益資產比股票資產提供更好的防禦性和收益來源，聚焦於投資級債潛在殖利率與總回報機會，看好市場震盪環境中公債將扮演平衡股市波動的工具。此外，預期2023下半年至2024年企業獲利可能持平或甚至溫和負成長，將讓目前股票偏高的評價面面臨逆風，採取多元產業布局及精選個股策略介入，現階段在金融、科技、醫療及能源產業找到較多機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，考量美國勞動市場依然緊俏、通膨也還在聯準會目標之上，預期聯邦基金利率將維持在高檔較長一段時間，與市場預期的年末轉向降息看法存有差異。看好中短天期投資級債和美國公債於利率處於高檔階段的表現，然而在金融借貸條件轉嚴以及高利率成本下，預期將不利於景氣和企業獲利，因此須嚴選持債，挑選具有較佳資本結構、流動性佳以及對升息敏感度低的發行企業。現階段採取更為防禦的配置，包括提高美國公債、投資級公司債和抵押債的比重，希望能以較防禦的配置因應美國景氣下行所創造的債市機會，並維持靈活動態的彈性策略，隨時聚焦在各產業的投資機會，爭取更高收益空間。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯看好AI長線商機，生成式AI可望成為全球生產力的驅動力，我們相信透過運算能力、模型建構及數據整理使生成式AI成為可能的企業將受惠。此外，在度過當前的成本優化週期後，雲端運算可望恢復強勁增長，對於許多基金持有的軟體股來說，這最終將從逆風轉為順風。基金選股時最看重的是品質，也就是具有強大、不斷提升的競爭地位，經驗豐富的管理團隊，一流的財務實力和單位經濟效益良好的公司。