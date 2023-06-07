國泰證券6月投資觀點：景氣逐漸復甦 日本市場與六大產業受矚目

隨著疫情解封，日本觀光旅遊和消費服務將持續成長，加上2023年1到3月國內生產毛額（GDP）年成長率超越市場預期，成為過去三季以來首成長，日本經濟有望邁入復甦階段。以投資面來看，日本股市相對也呈現成長趨勢，2023年巴菲特增加持股日本五大商社，並暗示將進一步投資日本股票，使得外資持續流入日股，相關類股如五大商社、醫療保健、半導體相關、金融與工業等類股，有望繳出亮眼成績，投資人可關注日本市場未來發展，找尋投資契機。

國泰證券表示，2023年投資人可從企業財報、升息循環及經濟指標三面向觀察市場，其中主要成熟國家包括美、歐、日等企業第一季財報多傳出佳音，且根據美銀調查，全球私人財管客戶已轉向投資高波動之大型個股，重拾對風險資產的偏好。另一方面，Fed升息循環進入尾聲，加上各國央行經濟觀察指標逐漸好轉，高通膨持續降溫，景氣逐漸復甦。

因此，國泰證券建議可關注非核心消費、工業、能源與金融等與景氣連動較為密切之產業，有較佳的發展空間。非核心消費產業兼具獲利動能增溫、季節需求題材，如受惠各國解封旅遊潮及消費熱潮，觀光、消費耐久財等產業將持續呈現成長走勢；工業相關產業，如國防、運輸產業，受俄烏戰爭與地緣政治影響，各國軍事裝備持續增強；「金融」產業則以大型銀行體質健康且發展穩健，相對於小型金融機構具有優勢；而「能源」產業受石油、天然氣等短缺影響，價格位於高檔，短期有發展空間。

另外，資訊科技及核心消費相對於其他產業更具話題性，亦可列入觀察。如資訊科技類股，受惠於AI人工智慧發展與近期ChatGPT熱潮，進而帶動相關產業包括雲端、計算、資料處理和數據中心等產業發展，成為近年科技產業發展重點；大型個股中的核心消費類股則適逢第2季節慶消費旺季、百貨周年慶等季節因素影響，預期有成長的空間。

債市部份，美國因債務上限終將獲得解套，且Fed有望暫停升息，投資等級債券的價值短期內仍有發展，投資人可關注投資等級債相關標的；歐洲債券在市場預期相關經濟數據將優於預期下，有望趨緩央行升息之壓力；日債則基於日本央行總裁傾向寬鬆、且逐步轉型數位日圓貨幣政策，日債投資價值維持穩定發展。整體而言，6月成熟國家的市場投資等級債相較新興市場債及高收益債，不失為較穩健的投資布局。

國泰證券建議投資人進入金融市場布局時，除可觀察國際政經局勢變化外，也須留意各國央行利率決策之立場，做為投資布局的考量；在股市仍屬大幅波動之際，不僅須謹慎評估自身風險屬性，投資人可善加利用國內券商便利的複委託投資服務，適度調整投資規畫與配置組合，打造穩健成長的財富願景。