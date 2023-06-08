快訊

幼兒園童被餵食三級毒品「巴比妥」 醫揭背後龐大隱憂：恐導致呼吸中止

新加坡羽賽／對印尼好手8連勝 戴資穎勇闖8強

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

旅遊概念股蓬發！疫後第一個暑假…「這些」台、美股喜迎商機

聯合新聞網／ 股股知識庫
目前各國報復性旅遊熱潮持續不墜，多國搭機出遊人潮已超越疫情前的水準，暑假旅遊旺季的消費需求可以期待。記者季相儒／攝影
目前各國報復性旅遊熱潮持續不墜，多國搭機出遊人潮已超越疫情前的水準，暑假旅遊旺季的消費需求可以期待。記者季相儒／攝影

根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）的統計數據，截至2022年1月，全球國際旅客人數相較於去年同期增長了超過一倍，增幅高達130%，顯示全球旅遊產業正在快速復甦的軌道，但如今時序跨入2023年，觀光商機是否已經降溫退火？

亞洲旅遊指標-東南亞、日本

觀光產業的領域廣泛，包括機票、住宿、飯店、交通等多個方面，過去在疫情的影響下，觀光業受到了沉重的打擊，但經過兩年多的疫情阻礙，如今正在慢慢復甦當中，若想了解這波報復性旅遊潮能帶來什麼商機，觀察亞洲重點旅遊地區的復甦狀況尤其重要。

舉例來說，東南亞為觀光產業的重要地區之一，根據亞洲開發銀行估計，旅遊業占越南、新加坡與馬來西亞約10％的GDP，在泰國、柬埔寨和菲律賓的比例更高達20～25％，而就目前數據來看，旅遊人數在2022開始有大幅度地恢復成長，且回復速度仍在加快。

同樣的，來看東亞旅遊重點日本，一樣可以發現外國旅客正在迅速回流亞洲地區，尤其在2023年速度仍在穩穩上升，日本政府甚至因應各國旅客出國潮與復甦國內觀光業，設下全年赴日遊客消費額突破5兆日圓（約1.2兆元新台幣）目標，根據數據顯示1月訪日遊客人數達到149.7萬人，與新冠疫情前的2019年1月相比恢復至56％。如果僅限於來自中國大陸以外的訪日遊客，則已恢復至76％

資料來源：財經M平方
資料來源：財經M平方

回頭來看台灣，這波旅遊解封潮是否也對台灣帶來助益呢？根據觀光局的統計數據，2023年3月來台的旅客數量為48萬人，是去年同期的23倍，儘管因為去年基期較低，但觀光業仍然對觀光客群的回流感到滿意，台灣的觀光旅遊仍在穩健復甦的軌道上。

資料來源：交通部觀光局觀光統計資料庫
資料來源：交通部觀光局觀光統計資料庫

春江水暖鴨先知：提前觀察行情的起始

俗話說，股票市場就是經濟的櫥窗或是領先指標，春江水暖鴨先知，資金流向代表表著市場投資人正在注目著什麼類型的產業，股市畢竟是一個需要資金活水的地方，能獲得資金青睞，通常背後也有它的總經邏輯存在。

舉例來說，觀察資金流向明細圖可發現，湖水綠色的上市及上櫃指數波鋒都與資金流向呈正相關，雖近期資金流向比例下降，若觀光指數不墜能以盤代跌，受疫後復甦國外旅客來台、民眾報復性消費推動，暑假旺季即將到來，Q2季底作帳行情加持，有本土法人投信佈局的飯店業類股或將再次成為市場矚目焦點？！

資料來源：moneydj
資料來源：moneydj

資料來源：moneydj
資料來源：moneydj

台、美旅遊概念股

伴隨全球解封，台灣各地旅遊飯店價格也逐步水漲船高，無獨有偶這並不是台灣才有的現象，觀察全球各地旅遊重鎮的訂房價格，其實都有不小的漲幅，若對全球旅遊產業有興趣想要觀察，其實不妨可以觀察幾個重點台美股。

台股：

寒舍（2707）

法人：過去半年投信沒有著墨，近期開始緩慢買入。

品牌：台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒舍艾麗酒店、寒居酒店

晶華(2739)

法人：投信三月開始買多於賣，技術面尚未明顯突破。

品牌：麗晶 Regent、晶英 Silks、晶英國際行館、晶英薈旅、捷絲旅 Just Sleep

雲品（2748）

法人：投信三月中旬買多於賣。

品牌：君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店、兆品酒店、品文旅

美股 ：

Marriott International：作為全球領先的酒店管理集團之一，馬里奧特擁有眾多知名品牌，如萬豪、喜來登和瑞吉等

Royal Caribbean Cruises： 作為全球最大的郵輪遊覽公司提供豐富多樣的郵輪旅遊體驗

American Airlines Group ：作為美國最大的航空公司之一，經營廣泛的航線網絡，包括國內和國際航班

ETF旅遊題材：ETF(CRUZ US)、ETF(AWAY US)、ETF(JETS US)等等

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

股股知識庫，台美股內容全指南

原文出處：旅遊業甦醒？台美 旅遊、觀光概念股一次看！

延伸約讀：

全球瘋暗黑！暑假將至...遊戲風潮站上頭！「這些」遊戲股有搞頭嗎？

chatGPT大夯！十檔AI概念：創意、世芯...

航運指數多重要？概念股有哪些？

ETF 疫情 觀光 寒舍 晶華 雲品

延伸閱讀

00713、00878、006208、00772B每月存股3千！ 她：堅持二十年月領2.7萬

政府把護國神山賣了變「美積電」？ 李淳：美國不用簽協定就能辦到

00878漲…買在歷史高點領配息也是賺！專家：金融成分股有望「落後補漲」

遺產配偶、子女、父母、兄弟姊妹怎麼分？「一圖看懂」順位與應繼分規定

相關新聞

航海王回來了？法人曝股價有機會續強但「不建議參加除息」

台股今（8）日開低走低，盤中大跌逾百點，盤面上以航運股及觀光股為撐盤要角，貨櫃股、散裝股、航空股上漲居多，貨櫃三雄齊漲，...

權王、股后股東會同釋佳音 今日齊走跌、大立光回測月線

台股重量級公司股東會陸續登場，繼權王台積電之後，股后大立光股東會也在昨日召開，兩家公司都釋出好消息，大立光董事長林恩平釋...

旅遊概念股蓬發！疫後第一個暑假…「這些」台、美股喜迎商機

根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）的統計數據，截至2022年1月，全球國際旅客人數相較於去年同期增長了超過一倍，增幅高達130%，顯示全球旅遊產業正在快速復甦的軌道，但如今時序跨入2023年，觀光商機是否已經降溫退火？

旅行社股六檔已有四檔入百元俱樂部 還有一檔也快了

觀光產業迎疫後春天，旅行社股漲不停！龍頭股雄獅（2731）今（8）日股價首度突破200元大關，五福（2745）則是今日首...

春天來了 航空貨運走出谷底 6月開始進入旺季

航空貨運看到春天，中菲行、捷迅5月營收同步出現月增，業界也認為，最差的情況已經過了，要開始迎接春天，客戶新訂單已經出籠開...

電子股壓盤 台股盤中跌逾百點拚守16800點

美國科技股表現不佳下，連漲4個交易日的台股今天出現短線獲利了結賣壓，加上傳產、金融漲勢稍歇，加權指數最低落至16805點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦