旅遊概念股蓬發！疫後第一個暑假…「這些」台、美股喜迎商機

根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）的統計數據，截至2022年1月，全球國際旅客人數相較於去年同期增長了超過一倍，增幅高達130%，顯示全球旅遊產業正在快速復甦的軌道，但如今時序跨入2023年，觀光商機是否已經降溫退火？

亞洲旅遊指標-東南亞、日本

觀光產業的領域廣泛，包括機票、住宿、飯店、交通等多個方面，過去在疫情的影響下，觀光業受到了沉重的打擊，但經過兩年多的疫情阻礙，如今正在慢慢復甦當中，若想了解這波報復性旅遊潮能帶來什麼商機，觀察亞洲重點旅遊地區的復甦狀況尤其重要。

舉例來說，東南亞為觀光產業的重要地區之一，根據亞洲開發銀行估計，旅遊業占越南、新加坡與馬來西亞約10％的GDP，在泰國、柬埔寨和菲律賓的比例更高達20～25％，而就目前數據來看，旅遊人數在2022開始有大幅度地恢復成長，且回復速度仍在加快。

同樣的，來看東亞旅遊重點日本，一樣可以發現外國旅客正在迅速回流亞洲地區，尤其在2023年速度仍在穩穩上升，日本政府甚至因應各國旅客出國潮與復甦國內觀光業，設下全年赴日遊客消費額突破5兆日圓（約1.2兆元新台幣）目標，根據數據顯示1月訪日遊客人數達到149.7萬人，與新冠疫情前的2019年1月相比恢復至56％。如果僅限於來自中國大陸以外的訪日遊客，則已恢復至76％

資料來源：財經M平方

回頭來看台灣，這波旅遊解封潮是否也對台灣帶來助益呢？根據觀光局的統計數據，2023年3月來台的旅客數量為48萬人，是去年同期的23倍，儘管因為去年基期較低，但觀光業仍然對觀光客群的回流感到滿意，台灣的觀光旅遊仍在穩健復甦的軌道上。

資料來源：交通部觀光局觀光統計資料庫

春江水暖鴨先知：提前觀察行情的起始

俗話說，股票市場就是經濟的櫥窗或是領先指標，春江水暖鴨先知，資金流向代表表著市場投資人正在注目著什麼類型的產業，股市畢竟是一個需要資金活水的地方，能獲得資金青睞，通常背後也有它的總經邏輯存在。

舉例來說，觀察資金流向明細圖可發現，湖水綠色的上市及上櫃指數波鋒都與資金流向呈正相關，雖近期資金流向比例下降，若觀光指數不墜能以盤代跌，受疫後復甦國外旅客來台、民眾報復性消費推動，暑假旺季即將到來，Q2季底作帳行情加持，有本土法人投信佈局的飯店業類股或將再次成為市場矚目焦點？！

資料來源：moneydj

資料來源：moneydj

台、美旅遊概念股

伴隨全球解封，台灣各地旅遊飯店價格也逐步水漲船高，無獨有偶這並不是台灣才有的現象，觀察全球各地旅遊重鎮的訂房價格，其實都有不小的漲幅，若對全球旅遊產業有興趣想要觀察，其實不妨可以觀察幾個重點台美股。

台股：

晶華(2739) 法人：投信三月開始買多於賣，技術面尚未明顯突破。 品牌：麗晶 Regent、晶英 Silks、晶英國際行館、晶英薈旅、捷絲旅 Just Sleep

美股 ： Marriott International：作為全球領先的酒店管理集團之一，馬里奧特擁有眾多知名品牌，如萬豪、喜來登和瑞吉等 Royal Caribbean Cruises： 作為全球最大的郵輪遊覽公司提供豐富多樣的郵輪旅遊體驗 American Airlines Group ：作為美國最大的航空公司之一，經營廣泛的航線網絡，包括國內和國際航班 ETF旅遊題材：ETF(CRUZ US)、ETF(AWAY US)、ETF(JETS US)等等

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

股股知識庫，台美股內容全指南

原文出處：旅遊業甦醒？台美 旅遊、觀光概念股一次看！

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