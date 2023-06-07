6/7【早晨財經速解讀】反彈結束or牛市開啟？美製造業復甦 服務業衰退？

美國股市周二小漲，標普500指數和納斯達克綜合指數創下近一年來最高水準。金融股在內對經濟敏感的類股上漲，投資人觀望下周公布通膨數據和聯準會（Fed）決策。

標普500指數上漲10.06點，漲幅0.2%，收在4,283.85點，漲到去年8月來最高收盤水準。那斯達克綜合指數漲46.99點，漲幅0.4%，至13,276.42點，收在2022年4月來最高。道瓊工業指數漲10.42點收在33,573.28點。

投資人預料美國5月消費者物價較上月略有下降，但核心物價可能仍居高不下，市場普遍預料Fed將維持利率不變。

金融股上漲1.3%，在標普500指數11大類股領漲，KBW地區銀行股指數跳漲5.4%。羅素2000小型股指數上漲2.7%。

「現在還難以判斷這是投資人逢低買進，還是他們真正相信對經濟最敏感的股票—其中還有不賺錢的，是真正合適的投資目標，」 盈透證券首席策略師Steve Sosnick說：「但羅素2000指數在周五和今天的出色表現非常值得關注，因為可能會消除對股市上漲的廣度縮窄的疑慮。」

羅素2000指數三個交易日裡二度表現超過那斯達克100指數至少2.5個百分點。小型股以如此頻率、如此幅度超越科技股，還是2020年11月以來第一次。

根據芝加哥商品交易所Fedwatch工具，聯邦基金利率期貨的走勢表明，交易員預料指標利率目標區間維持在5%-5.25%的可能性接近80%。不過，他們認為7月升息25個基點的可能性為50%。

在債券市場，美國10年期公債殖利率從周一的3.691%上升到3.699%。

標普500指數距離進入牛市還差不到10點，然而全球股市較為謹慎，有人質疑市場是否因為人工智慧熱潮而上漲過快。

超微（AMD）大漲5.3%，Piper Sandler將其目標價上調至150美元，根據路孚特數據，這是華爾街券商給出的第二高目標價。

加密貨幣交易所Coinbase Global大跌12.1%，美國證券與交易委員會（SEC）指控該交易所非法經營，因為該公司沒有在SEC註冊。

蘋果跌0.2%，該公司周一推出了一款名為Vision Pro的高價MR頭戴式裝置，打入由Meta主導的市場。Meta跌0.1%。