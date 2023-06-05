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安聯投信：AI有望持續成為主要驅動盤面的亮點題材

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

目前處於第2季法說訊息釋出後、等待第3季法說更新訊息的空窗期，這股正向氛圍，有望擴大並驅動市場資金在包括AI軟硬體相關應用受惠族群；安聯投信台股團隊表示，除了AI這類產業發展能見度較佳的主題之外，另外像是綠電、儲能等政策股或軍工，也因有能見度支撐，也是資金輪動青睞的主題。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，投資氣氛受惠全球掀起的AI旋風，有望更快速朝應用及產業發展，相關板塊在此風潮帶動下，持續展現強勢走勢；除了資訊科技版塊利基延續，觸角更有望擴及包括金融、零售或醫療等AI技術可應用領域，以及衍生的相關零組件與硬體。

安聯投信台股團隊表示，市場氣氛持續熱絡，基於這類主題的潛在發展，包括需求量、跨產業所推動的其他發展利基等，因為還處在發展初期，前途不可限量，所以很難量化；另一方面，隨著AI的iPhone時刻到來，驅動產業發展氛圍走向，亦為相關主題挹注更多利基。

安聯投信台股團隊表示，AI相關主題明顯成為引領潮流的下一個十年的長期主題，不但有長期結構式成長利基支撐，且在軟硬體、跨產業需求不斷交錯增溫帶動下，資本支出亦有望伴隨這類需求而增溫的成長力道推升下，在下一季展望出爐前，有望持續成為主要驅動盤面的亮點題材。

布局上，安聯投信台股團隊表示，選股依舊是關鍵重點。在今年電子和傳產各有千秋，各自擁有長線趨勢題材；可持續留意AI相關、內需題材；電網相關題材，以及由AI、疫後所延伸的新機會亦可留意。

AI 台股

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