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錢進日股 正反皆有利

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

日股近期頻創新高，日經225指數來到1990年泡沫經濟以來三萬點高檔，除了有巴菲特加持外，三大國際投行也持續看好日本股市。富邦日本ETF(00645)經理人楊貽甯指出，目前日股相對美股仍相對便宜，建議看好日股投資人可選擇交易成本低、投資簡便的日股ETF參與，更積極的投資人還可利用市場上唯一的日本槓桿反向ETF進行增益或避險操作，強化投資效率。

2022年全球股市受到通膨升溫，聯準會快速升息影響歷經上沖下洗的盤勢，然而日本股市受惠日圓貶值挹注出口類股表現，維持正報酬表現並領先其他市場，以東證指數來看，自2022年以來上漲6.3%，相對於美股及陸股仍下跌一成至兩成，明顯亮眼。

楊貽甯表示，現階段日股的股價淨值比(本淨比)約在1.25倍，相對於美股4.01倍及印度2.92倍，仍相對便宜，此外，東京證交所針對本淨比低於1倍的企業提出改善其資本收益率的要求，目前日本有超過50%的公司股價淨值比小於1倍，相關企業為提升其資本收益率，可透過配發股利和買回庫藏股等方式，將淨資產回饋給股東，令市場有所期待。

目前市場上日股相關基金商品也不少，楊貽甯建議，日股ETF經理費普遍約僅0.45~0.5%，相較於日本主動式基金經理費大多介於1.5~2.0%之間，對投資人更為有利。目前台股市場中的富邦日本ETF(00645)為台灣第一檔日本股票ETF，同時也是台股集中市場規模最大的日股ETF，在日股創新高的帶動下，該ETF交投也日趨熱絡，近一周(5/22~5/26)平均成交量逾700張，遠大於其他日股ETF。除原股型ETF投資外，亦可搭配富邦日本正2(00640L)及富邦日本反1(00641R)的槓桿反向ETF，進行避險、套利等更全方位的操作，不論市場多空都可以有獲利機會。

楊貽甯進一步說明，富邦日本ETF(00645)追蹤日本東證TOPIX指數，東證TOPIX指數與台灣加權股價指數同質性高，其成分股涵蓋所有東証一部之上市企業股票，範圍最全面，最適合作為衡量日本股票市場整體趨勢的主要指標。該ETF投資於指數成分股至少70%，並搭配期貨部位，使基金淨值報酬率貼近TOPIX指數之報酬率。

此外，該ETF利用匯率避險工具，盡可能降低新台幣兌日圓之波動風險，提供投資人更原汁原味，貼近TOPIX指數績效之報酬表現，最適合做為持續看好日本股票並長期持有的投資人。

綜上所述，楊貽甯建議投資人在挑選日股ETF時，除了挑選追蹤指數及是否有匯率避險外，不妨選擇規模及成交量較大的產品，不用擔心規模太小而下市，且流動性較佳，對投資人較有利。

ETF 日本

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