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永豐金黃蔭基看台股建議別再貪婪 憂AI像當年航海王

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
儘管近期輝達浪潮帶動股市積極上漲，但黃蔭基提醒，台股已經上漲4,000點，宜居高思危。圖/仝澤蓉攝影
儘管近期輝達浪潮帶動股市積極上漲，但黃蔭基提醒，台股已經上漲4,000點，宜居高思危。圖/仝澤蓉攝影

台股大盤指數今年最高站上16,683點，但近日拉回，永豐金控（2890）首席經濟學家黃蔭基今天發表對台股看法，16個字評論台股後續「錯綜複雜，各有論述，展望發散，一片混亂」，認為台股已經上漲4,000點 ，宜居高思危，因為找不到支持台股往上走理由，可能現在是高點，並預期可能會有1,200-1,500點的下檔空間。

黃蔭基認為，台股會走到這裡，主要有四個特定原因支持，第一景氣最壞已經過了，第二升息循環即將告一段落，第三下半年總統大選議題，第四ChatGPT的AI議題發酵。

但是台股至今已經彈升4,000點，還有什麼可以支撐台股往上走？黃蔭基說，年初到現在不管買什麼股票幾乎都能賺錢，但是現在到了居高思危的時間點。

黃蔭基認為，上半年景氣股市都是突破重圍，下半年建議要持盈保泰，停利就是投資紀律的展現，尤其是當別人貪婪的時候你要恐懼，他提醒「你要是看錯方向，可能不只是皮肉傷，你會流血 」。

至於輝達掀起的AI熱潮，也讓台股相關概念股都上漲了一波；黃蔭基提醒，現在的AI有點類似當年航海王的現象，但當疫情爆發，塞港罷工嚴重時，許多人搶著當航海王，後來看，搶當航海王的人100個有95個是賠錢的。

黃蔭基說，他能理解「現在要你離開AI不容易」，但是現在你要恐懼，因為別人貪婪，就是危險。

至於存股族群，黃蔭基認為，最大好處是，不管世界發生什麼事，都不用管，不需要去管大盤如何波動，只管收殖利率，每年的投資報酬率會逐步上升。

台股 AI 航海王

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