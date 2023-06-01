影／台股敲喪鐘？永豐金黃蔭基示警：憂AI將複製航海王 恐下殺1500點

台股喪鐘已敲？永豐金控（2890）今（1）日舉行法人說明會，第1季準確預估台股高點樂觀到16,600點的首席經濟學家黃蔭基博士，今日示警，現在台股進入「別人貪婪、我恐懼」，此波漲了4,000點，「宜見好就好」，「沒有收，小心會流血」，低點下探估15,300點到15,600點，他個人私下認為台股恐下殺1,200點到1,500點。

黃蔭基說，今年股市16字箴言「錯綜複雜、各有論述、展望發散、情況不明」，必須求穩，手中報酬從年初至今已經超過兩成者可停利，今年走勢是「藍寶堅尼」，如果找不到台股上漲理由「可能就已經是高點」，示警如果投資人看錯方向、恐不只皮肉傷，「會流血」。

找不到台股上漲理由 可能是高點

台股為什麼可以走到現在這地步？黃蔭基說，一定有原因支持。第一，景氣最壞情況已過，第二，升息循環將告終，第三，下半年有總統大選，第四，AI浪潮，但他認為，這能不能落實還不知道。

展望美國聯準會（Fed）與台灣央行6月利率決策，黃蔭基直言「錯綜複雜，我不會看」，認為台灣第1季GDP負值，央行6月如果要升息，必須建立CPI高過2％，美國升息理由則是抑制通膨，但美國進入兩大升息難題：商用不動產問題與債務上限，即便國會同意調高美債上限，美國也會因財政緊縮影響降評。

AI概念股熱潮 恐已經出現航海王下沉前警訊

AI概念股是否是一個泡沫？黃蔭基說，現在股市對AI股榮景熱潮，有當年航海王感，當年航海王股票族群100個有95個賠錢，大型科技股聯邦科、Nvidia已經有五成漲幅，「現在離開AI不容易，但要恐懼，因為別人在貪婪」。

「如果看不到支持台股理由，停利就是我們投資的紀律」，黃蔭基解釋，對台股保持警示，是因為現階段要尋找台股上漲理由有疑慮，反而下半年四大風險已浮現。

第一，G7與烏克蘭總統可能延長俄烏戰爭，等同在廣島投下第三顆原子彈，是不是讓俄羅斯出現核武意圖？這是很大風險。第二，美國銀行持續暴雷；第三，美國債務上限議題解決的背景，是逼美國總統拜登縮減支出，財政緊縮；第四，地緣塊狀三大塊風險，涵蓋俄羅斯與烏克蘭、美國與中國大陸、中國大陸與台灣。

「台股到16,600點，基本上必須擔心是不是已經在高點」，黃蔭基說，台股這波從萬二最高漲破16,600點，現在僅剩下AI概念股表演，台股上漲與外資大舉匯入有關，要提高警覺心，因為「AI可以化黃金為黃金」。

永豐金控今年對台灣GDP看法為逐季向上，從第1季-2.87％，逐季走高，從2.97％、3.30、4.68，全年看2.07％，較主計總處預估全年2.04％數字樂觀。