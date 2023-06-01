永豐金首席經濟學家黃蔭基：台股高點已過 要見好就收

日前台股已站上16600高點，投資人該何去何從？永豐金控首席經濟學家黃蔭基分析，台股已經從12600點上漲4000點，停利是投資的紀律，投資人可思考見好就收；外資對台灣這個淺碟市場很有影響，例如拉台積電，在期指作多，連同台幣也拉上去，現在台股快能走到17000，很多是外資的功勞。

他建議，這時該是可布局債券的好時機，尤其是現在才剛離開起漲點沒多久，在金融業及許多投資者都搶先布局美債、債券型基金投資之下，十年期美國政府公債甚至從4.33%水準回檔到3.65%，而且未來會一路往下，已成為非常好的布局主軸，也將成為未來2、3年銀行很大的布局重心。

黃蔭基對下半年的經濟情勢與多空變數，以「錯綜複雜，展望發散，一片混亂」來形容。黃蔭基指出，包括下半年的總統大選議題，ChatGPT AI，是下半年重要變數，其中台股先前從最高點18600跌到最低點12600點，若從谷底推算，現在已彈了四千點，這個時候投資人也要思考如何「持盈保泰」，必要時也要停利。

黃蔭基對上、下半年不論股市或景氣形容：上半年是突破重圍，下半年要盡量「持盈保泰」。他建議，投資人可評估今年GDP是否可再逐季往上到可以支撐股市重回18600點的水準，如果找不到支持台股往上的理由，那麼現在就是高點了，可思考是否獲利了結；至於如何停利？他建議，台股從年初的14100點漲到16800點，已漲2700點，亦即若投資個股投報率超過20%，就已擊敗大盤。

展望下半年，黃蔭基分析，全球經濟主要面臨四大風險，包括：1、俄烏戰爭的持續；2、G7加Z（澤倫斯基），他並形容，這猶如在廣島投入第三顆原子彈，甚至市場憂心俄國是否思考動用核武，3、銀行爆雷不斷，以及美國債務上限雖解決，但縮減支出之後會否影響經濟；4、全球地緣政治問題，包括俄烏，美國中國，中國與台灣等三大塊地緣問題。

對於全球景氣何時能回穩，黃蔭基認為變數在美國與中國兩大經濟體。他進而分析，美國升息先前基準利率已升到5%，衝擊消費及不動產市場，尤其包括CRE（商用不動產指數）與KRE（中小銀行指數）都受到升息的影響；另外，民主共和兩黨雖然債務上限達成協議，但之後一定會支出緊縮，將影響經濟，甚至會有被降評可能，所以美國經濟是否停止往衰退方向走，連降息都不用看，先看升息是否停止，這是最重要的關鍵。

至於中國經濟，黃蔭基分析，中國先前預期其疫後經濟成長率今年會有5%，但現在看來，包括消費、投資、出口這「三頭馬車」表現，並沒有這麼好，所以，FED是否停止升息、以及中國三頭馬車的經濟結構是否已穩定了，這兩大經濟體的表現，才是經濟有反轉的關鍵。

至於美國聯準會六月是否升息？黃蔭基認為，因為就業市場吃緊，通膨仍會持續，所以美國六月份升息可能性仍高。

黃蔭基認為，台股目前來到16800水準，應該就是高點，至於未來修正的空間，黃蔭基指出，1200點至1500點是向下修正的震盪區間，至於台股最近瘋AI，他認為場景很像過去瘋航海王的時候，投資人仍要謹慎投資。