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港股暴跌墜熊市 網嘆：中國怎麼了？在地台商曝窘迫現狀

聯合新聞網／ 綜合報導
港股下跌進入熊市。 路透社
港股下跌進入熊市。 路透社

受美加息及衰退陰霾影響，加上人民幣匯價調整，恒指在5月最後一個交易日跌361點，以18234點收盤，再創去年11月底以來新低。港股「五窮月」魔咒應驗，恒指累跌1660點，跌幅8.3％更跑輸全球主要市場。PTT網友無奈大嘆「中國怎麼了？」在當地的台商坦言工廠訂單能見度明顯降低。

大公報報導，港股連續兩個月下挫，5/31開市後恒指一路下滑，最低曾跌至18045點，隨後降幅收窄，全日收報18234點，跌361點；科技指數跌75點，收報3626點。綜合整體5月份，恒指累跌1660點或8.3%，跑輸全球主要市場；科技指數全月跌274點或7%。

PTT網友表示，港股從今年初至今下跌9.49%，與今年最高22,688點相比，跌幅20％，進入「技術性熊市」，而且今年中國上證、深證指數也不好，從一月高點一路下跌，讓他大嘆「中國景氣真的差，中國怎麼了」。

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其他網友紛紛留言「目前人在內地，工廠都講訂單能見度低」、「都開始移出中國了，當然出口中國降很大」、「外商都跑了是能多好，以為可以當一輩子世界工廠喔」、「港股真的深不見底，比上次選舉還慘」、「就是沒有境外勢力干預才被打回原形」、「港股沒有內資在炒股」、「港股一定會被台股超過」。

還有人留言「世界工廠要換人了，第一天知道？」、「就美中對抗的後果啊，等蘋果所有產線通通撤離中國會更嚴重吧」、「就愛搞蘋果，等解封人家也不要了」、「台灣錢太多敢投入股市，中國錢不敢投入只想著移出」、「難怪中國青年失業率20%」。

港股 PTT 台股 人民幣 恆生指數

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