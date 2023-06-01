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錢進日股 正反皆有利

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：主要股市股價淨值比 資料來源：Bloomberg 富邦投信整理 資料日期：2023/5/18
表：主要股市股價淨值比 資料來源：Bloomberg 富邦投信整理 資料日期：2023/5/18

日股近期頻創新高，日經225指數來到1990年泡沫經濟以來三萬點高檔，除了有巴菲特加持外，三大國際投行也持續看好日本股市。富邦日本ETF（00645）經理人楊貽甯指出，目前日股相對美股仍相對便宜，建議看好日股投資人可選擇交易成本低、投資簡便的日股ETF參與，更積極的投資人還可利用市場上唯一的日本槓桿反向ETF進行增益或避險操作，強化投資效率。

2022年全球股市受到通膨升溫，聯準會快速升息影響歷經上沖下洗的盤勢，然而日本股市受惠日圓貶值挹注出口類股表現，維持正報酬表現並領先其他市場，以東證指數來看，自2022年以來上漲6.3%，相對於美股及陸股仍下跌一成至兩成，明顯亮眼。

楊貽甯表示，現階段日股的股價淨值比（本淨比）約在1.25倍，相對於美股4.01倍及印度2.92倍，仍相對便宜，此外，東京證交所針對本淨比低於一倍的企業提出改善其資本收益率的要求，目前日本有超過50%的公司股價淨值比小於一倍，相關企業為提升其資本收益率，可透過配發股利和買回庫藏股等方式，將淨資產回饋給股東，令市場有所期待。

目前市場上日股相關基金商品也不少，楊貽甯建議，日股ETF經理費普遍約僅0.45~0.5%，相較於日本主動式基金經理費大多介於1.5~2.0%之間，對投資人更為有利。目前台股市場中的富邦日本ETF為台灣第一檔日本股票ETF，同時也是台股集中市場規模最大的日股ETF，在日股創新高的帶動下，該ETF交投也日趨熱絡，近一周（5/22~5/26）平均成交量逾700張，遠大於其他日股ETF。除原股型ETF投資外，亦可搭配富邦日本正2（00640L）及富邦日本反1（00641R）的槓桿反向ETF，進行避險、套利等更全方位的操作，不論市場多空都可以有獲利機會。

楊貽甯進一步說明，富邦日本ETF追蹤日本東證TOPIX指數，東證TOPIX指數與台灣加權股價指數同質性高，其成分股涵蓋所有東証一部之上市企業股票，範圍最全面，最適合作為衡量日本股票市場整體趨勢的主要指標。該ETF投資於指數成分股至少70%，並搭配期貨部位，使基金淨值報酬率貼近TOPIX指數之報酬率。

此外，該ETF利用匯率避險工具，盡可能降低新台幣兌日圓之波動風險，提供投資人更原汁原味，貼近TOPIX指數績效之報酬表現，最適合做為持續看好日本股票並長期持有的投資人。

綜上所述，楊貽甯建議投資人在挑選日股ETF時，除了挑選追蹤指數及是否有匯率避險外，不妨選擇規模及成交量較大的產品，不用擔心規模太小而下市，且流動性較佳，對投資人較有利。

ETF 日本

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