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路透：新加坡政府投資公司近日匯入台灣近億美元 投資台股

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，新加坡政府投資公司（GIC）近日大舉匯入台灣近億美元並投資台股。美聯社
路透報導，新加坡政府投資公司（GIC）近日大舉匯入台灣近億美元並投資台股。美聯社

路透報導，新加坡政府投資公司（GIC）近日大舉匯入台灣近億美元並投資台股，這也是GIC睽違一年多以來，再度出現較大額的匯入。

一名知情人士說：「這次（匯入）規模沒有異常，因為最近外資幾乎一窩蜂進來，買超台股。」「不過，過去一段時間，GIC都沒什麼進來。」

這位知情人士說，過去三年外資大賣台股，外資和主權基金均呈觀望態度，但最近外資態度轉變，在台股轉呈買超，激勵台股及台積電大漲，「市場氛圍克服了對地緣政治的害怕，給台積電肯定」。

台灣央行官方則回應表示，因涉及個別機關不予評論。路透暫未聯絡到GIC予以置評。

受外資大舉匯入激勵，新台幣兌美元匯率在5月25日盤中貶破30.800整數價位後，隨即止貶反彈，且一度升破30.700，台股加權指數在5月中旬突破16,000點整數大關後，隨外資連續買超大漲。

台灣證交所資料顯示，外資及陸資5月31日在台股連五個交易日共買超1,067.82億元；5月共買超1,761.62億元。

2022年3月中旬，在外資大舉匯出之際，GIC也曾大舉匯入並買入台股。

台股 外資 台積電

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