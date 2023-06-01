東哥遊艇超車台積電 盤中攻上漲停598元創新天價
東哥遊艇（8478）首季財報刷新紀錄，今（1）日表現相當強勁，東哥遊艇早盤以553元開出，隨後強勢攻上漲停598元，股價創下歷史新高。
東哥遊艇第1季稅後純益6.16億元，較去年同期成長59%，再次刷新紀錄，每股純益（EPS）7元；東哥遊艇表示，首季表現主要受惠於產品組合、旗下品牌OA產品近幾年漲價效益持續發酵，單季合併營收近15.9億元、較去年同期成長逾二成。
同時，該公司精進生產效能，並且成本費用達經濟規模，以營業利益看，單季達6.3億元、較去年同期大幅成長近七成，營業利益率為39%，推升稅後純益成長近六成、約6.16億元，每股純益為7元。
東哥遊艇指出，今年全球景氣不確定因素猶存，終端市場消費力道則依個別產品特性而有所不同；但高端奢侈消費需求與短期景氣波動連動性不高，富豪消費韌性高，一如奢侈品品牌愛馬仕、法拉利等近期公布的營運呈現穩健成長，該公司對未來高端需求深具信心。
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