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裕隆拚轉型 製造管理AI化 股價再創33年新高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

裕隆（2201）重要投資事業鴻華先進，送件申請創新板，同時宣告裕隆新能源、電動車大時代來臨，裕隆今日股價再寫33年來新高價，盤中上漲3.8元至91.4元、上漲4.34%，拉抬汽車股、車電、電動車概念股漲勢，車用電子概念股中鼎天、永彰、和椿衝漲停。

裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮昨（31）日在股東會中表示，今年起裕隆將邁入「穩獲利、正成長、固根基」時代，裕隆去年雖受到疫情及晶片供應短缺的影響，仍維持穩健的本業獲利能力，而受到轉投資公司新安東京的防疫險保單理賠影響轉虧，則是一次性事件，理賠損失已在去年提列完畢。

鴻華先進主要以電動車平台、成車及零件等為營運主力，大股東包括鴻海、裕隆等知名上市企業。裕隆總經理姚振祥指出，未來，裕隆將持續朝新能源車轉型，製造管理朝數位化、AI發展，同時也會致力發展儲能事業。

電動車概念股：裕隆、高力、廣宇、亞光、神達、康舒、尚化、康普、鼎天、永彰、和椿

汽車股：裕隆、江申、倉佑、中華、東陽、車王電、吉茂、汎德永業、怡利電

裕隆 電動車 概念股

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