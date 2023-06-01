6/1【早晨財經速解讀】聯準會再放鷹：沒有理由停止升息 韓股進入牛市 台股後還跟上？

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周三在5月最後一個交易日下跌，勉強保住全月漲幅，國會將就提高聯邦債務上限的協議進行關鍵表決，而勞動市場數據意外強勁，投資人擔心聯準會（Fed）6月還會升息。

道瓊工業指數跌134.51點，跌幅0.4%，收32,908.27點；標普500指數跌25.69點，跌幅0.6%，收在4,179.83點；那斯達克綜合指數下跌82.14點，跌幅0.6%，收12,935.29點。

美國公債殖利率下滑，10年期殖利率從周二的3.697%降至3.636%。

本月，標普500指數上漲0.3%，道指下跌0.3%，那斯達克綜合指數上漲5.8%。

眾院周三晚上（台北時間今天早上）將對一項提高31.4兆億美元債務上限的法案表決，這是避免出現違約的關鍵一步。若國會不通過此議案，下周初將出現違約。眾院通過後，法案將移交參院，參院的辯論可能會延續到周末，也就是6月5日政府可能開始耗盡資金的最後期限之前。

不過，大多數分析師認為法案可望過關，美國總統拜登周三表示，他預料法案下周一前送交他手上簽署。

勞工部公布，美國4月職位空缺意外增加，反映出勞動市場仍很強勁，表明薪資和通脹面臨壓力。

期貨交易員一度將Fed在6月13-14日政策會議上升息25個基點的可能性提高到70%。但在Fed官員表態傾向暫不升息的發言後，升息可能性降至約32%。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey說：「最近的經濟數據並沒有真的支持暫停升息，但今天下午有一些Fed理事出來說，暫停若非是可能的，就是是肯定的。」

受到密切關注的勞工部5月就業報告將於周五發布，這可能決定是否會升息。

標普500金融股指數跌1.1%，銀行股指數首當其衝，跌了2.0%。聯邦存款保險公司(FDIC)表示，在兩家大型銀行倒閉後，美國銀行的總存款第1季度創紀錄地下降2.5%。

汽車零部件零售商Advance Auto Parts下修全年預測後，股價暴跌35%，在標普500指數成分股中跌幅最大。其他汽車零部件製造商的股票也走低。

慧與（HPE）大跌7.1%，該公司第2季營收未達到華爾街預期。

輝達（Nvidia）大跌5.7%，在押注人工智慧將蓬勃發展的推動下，輝達周二創下歷史新高，市值一度超過了1兆美元。

英特爾是標普500指數成分股中漲幅最大的股票，上漲4.8%，這家半導體製造商表示，第2季營收可望達到其預期上限。英特爾三日累積上漲了14.7%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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