6/1【早晨財經速解讀】聯準會再放鷹：沒有理由停止升息 韓股進入牛市 台股後還跟上？
美國股市周三在5月最後一個交易日下跌，勉強保住全月漲幅，國會將就提高聯邦債務上限的協議進行關鍵表決，而勞動市場數據意外強勁，投資人擔心聯準會（Fed）6月還會升息。
道瓊工業指數跌134.51點，跌幅0.4%，收32,908.27點；標普500指數跌25.69點，跌幅0.6%，收在4,179.83點；那斯達克綜合指數下跌82.14點，跌幅0.6%，收12,935.29點。
美國公債殖利率下滑，10年期殖利率從周二的3.697%降至3.636%。
本月，標普500指數上漲0.3%，道指下跌0.3%，那斯達克綜合指數上漲5.8%。
眾院周三晚上（台北時間今天早上）將對一項提高31.4兆億美元債務上限的法案表決，這是避免出現違約的關鍵一步。若國會不通過此議案，下周初將出現違約。眾院通過後，法案將移交參院，參院的辯論可能會延續到周末，也就是6月5日政府可能開始耗盡資金的最後期限之前。
不過，大多數分析師認為法案可望過關，美國總統拜登周三表示，他預料法案下周一前送交他手上簽署。
勞工部公布，美國4月職位空缺意外增加，反映出勞動市場仍很強勁，表明薪資和通脹面臨壓力。
期貨交易員一度將Fed在6月13-14日政策會議上升息25個基點的可能性提高到70%。但在Fed官員表態傾向暫不升息的發言後，升息可能性降至約32%。
Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey說：「最近的經濟數據並沒有真的支持暫停升息，但今天下午有一些Fed理事出來說，暫停若非是可能的，就是是肯定的。」
受到密切關注的勞工部5月就業報告將於周五發布，這可能決定是否會升息。
標普500金融股指數跌1.1%，銀行股指數首當其衝，跌了2.0%。聯邦存款保險公司(FDIC)表示，在兩家大型銀行倒閉後，美國銀行的總存款第1季度創紀錄地下降2.5%。
汽車零部件零售商Advance Auto Parts下修全年預測後，股價暴跌35%，在標普500指數成分股中跌幅最大。其他汽車零部件製造商的股票也走低。
慧與（HPE）大跌7.1%，該公司第2季營收未達到華爾街預期。
輝達（Nvidia）大跌5.7%，在押注人工智慧將蓬勃發展的推動下，輝達周二創下歷史新高，市值一度超過了1兆美元。
英特爾是標普500指數成分股中漲幅最大的股票，上漲4.8%，這家半導體製造商表示，第2季營收可望達到其預期上限。英特爾三日累積上漲了14.7%。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言