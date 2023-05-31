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施羅德：台股作夢行情修正恐開始 第3季難脫區間震盪

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股在資金簇擁下一舉突破萬六，創下一年新高。圖／聯合報系資料照
台股在資金簇擁下一舉突破萬六，創下一年新高。圖／聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期來台參訪，引起一陣人工智慧（AI）旋風，輝達概念股也成為市場追捧寵兒。台股在資金簇擁下一舉突破萬六，創下一年新高，部分樂觀投資人更看好台股有望繼續向上攻堅。

不過，施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文認為，目前台股位階已反映下半年景氣復甦的預期。且根據過往經驗，第2季往往都是「作夢行情」修正的開始。激情過後台股本益比位階偏高，投資人應留意拉回風險。

葉獻文表示，今年以來全球股市上揚，主要來自對下半年景氣回溫的預期。但主要總經數據顯示，全球經濟仍持續疲弱。國際貨幣基金（IMF）在4月時已下修今年全球經濟成長展望，預測未來五年全球經濟平均增速僅3%，為1990年以來最弱的中期成長展望。

市場原預期，美國聯準會（FED）5月會是最後一次升息，並可望於年底開始降息。但葉獻文表示，隨著通貨膨脹依舊頑強，甚至開始出現6月持續升息的可能性，且Fed降息時間可能遞延，將帶給資本市場更多不確定性。

葉獻文說，從各項重要指標也可窺見市場需求薄弱，如上海出口集裝箱運價指數（SCFI）價格反彈無力，預期閒置運力將導致海運市場新一波價格戰，對航運業是利空。

此外，葉獻文指出，鋼鐵、水泥等原物料報價回檔，電子產品銷量也普遍衰退。尤其消費電子市場最具指標性的蘋果，也對今年下半年新產品備貨量保守因應，顯見消費者信心尚未回籠，這些因素皆不利於台股後市。

葉獻文認為，台股五年均本益比15.3倍，但目前指數位置17.8倍已高於均值。若回到五年均值，指數位置約14,500~15,000點，台股將有一波不小的回檔修正。

台股 美國聯準會 黃仁勳 人工智慧 輝達

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