利多頻傳 觀光股吸金 鳳凰奔百元大關、易飛網攻頂

市場期待重啟兩岸「觀光小兩會」以及雙方旅遊交流，觀光股今（31）日扮演多頭先鋒，買盤集中拉抬飯店股、旅行社股，其中，鳳凰（5706）早盤一度漲停，來到99.1元，直逼百元大關，易飛網（2734）盤中股價也攻頂，飯店股以夏都（2722）為首，盤中股價來到72元，漲幅超過8%。另，雲品（2748）、老爺知（5704）盤中漲幅也超過6%。

上市觀光類股指數今日在飯店股、旅行社股的強攻下，盤中來到153.76點，漲幅超過3%，漲勢居各類股之冠。法人表示，旅行社迎接出境旅遊的高峰，加上未來可望開放團體旅遊赴陸，不論基本面、題材面皆亮眼，飯店業亦可望受惠未來開放大陸觀光客來台恢復，以及商務客持續回流，下半年營運將好過上半年。

鳳凰日前公告4月自結數，單月稅後純益1,000萬元，每股稅後純益0.14元。由於鳳凰首季稅後虧損893.1萬元，每股稅後虧損0.12元，4月一舉弭平首季虧損，累計前四月每股純益來到0.02元，順利由虧轉盈。

鳳凰4月營收1.61億元，年增逾16倍，創疫情爆發後的單月新高水準，累計前四月營收5.13億元，年增逾15倍。鳳凰首季雖呈現虧損，但主要是因認列業外投資損失，本業則有3448.3萬元的獲利，4月因無業外虧損，獲利表現回到應有水準，並使得全年累計由虧轉盈。

夏都子公司夏都富朗酒店將以全新樣貌接待旅客，該飯店於2021年開始重新整修，並規劃於今年開幕，主要為客房裝修、烘焙部門、咖啡酒吧台以及健身房的增設，以提高飯店附加價值。其中客房間數原54間增加至93間，並增設背包客61個床位，提供給住客低中高價位的各式客房選擇。並期許能夠成為台南火車站赤崁文化園區的指標飯店。