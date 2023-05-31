80萬股東注意！鴻海通過734.7億現金股利 每股配5.3元

鴻海在經歷三年疫情過後，今（31）日再度於新北市虎躍總部五樓活動中心現場舉行股東常會，由鴻海董事長劉揚偉親自主持。會中除承認去年營業報告書以及財務報表外，也通過盈餘分派案，總計發出新台幣734.7億元現金。每股配發5.3元的現金股利，為1991年上市以來的新高水準，連續四年達到五成以上的配發率。會中同時通過台灣上市子公司訊芯科技控股之子公司訊芸電子申請大陸上市案。

今年鴻海股東會上，劉揚偉強調，鴻海在EPS極大化的目標下，每年不僅可以產生穩定的現金流，提供公司擴張的能量，也能夠同時讓投資人分配到較多的現金股利。會中也宣布，今年10月18日將舉辦第四屆的鴻海科技日Hon Hai Tech Day（HHTD23），並公佈以「3+3」策略以及智慧城市主題的活動主視覺。更對外預告今年HHTD23，會持續推出全新設計、讓大家耳目一新的車款。

今年股東會除了回歸疫情前，開放會議現場外，也提供線上直播服務，讓80多萬名股東即時掌握最新議程訊息。

同時，鑑於過去三年期間，公司在新事業、產品、研發上面都有非常大的進展。為了讓股東進一步了解相關資訊，虎躍總部一樓特別展示去年HHTD所發表，三款鴻海自主研發的電動車。

近年半導體布局上游製造到IC的模組應用，包含在電動車很重要的碳化矽晶圓，也同步展出。因為看好元宇宙與數位健康是成長產業之一，現場也準備了AR眼鏡以及一站式健康管理的解決方案給股東體驗。

除此之外，話題正熱的AI伺服器及浸沒式液冷系統也在會場現身。鴻海身為全球最大的伺服器服務業者，2022年伺服器營收高達1.1兆元新台幣，而AI伺服器已佔伺服器總營收之20%。鴻海持續與國際夥伴合作如Intel、AMD處理器平台、ARM架構的應用，亦或NVIDIA的GPU解決方案等技術，力促環境與科技均衡發展，打造伺服器綠色生態。

在電動車產業，鴻海去年對外宣示了委託設計製造服務（CDMS）的商業模式。客戶可以依照自己不同的需求，選擇採用鴻海的零組件、電動車平台、組裝，或是一站式的垂直整合服務。這一年來在印度、印尼、以及泰國等地，落實BOL模式的計畫，推動電子製造、半導體、以及電動車方面的合作。

展望未來一年，劉董事長表示，鴻海全球電動車佈局將持續有序發展。泰國的電動車工廠，預計在2024年建造完成，並且開始生產交車。在印尼，同步開始規劃建造電動巴士工廠。

電池方面，在高雄的「和發產業園區」的電池芯工廠，預計明年第三季可達年產能120萬度電的生產規模。「橋頭科學園區」的電池工廠也預計在明年開始動工。

Monarch自駕農用電動車，將會持續改善生產過程和零組件備料，逐步朝向全速生產階段邁進。另外，MODEL C則會在今年第四季開始量產，並逐步交車。今年鴻海會持續推出更多的新車，朝向2025年的電動車市占率與出貨量目標努力。

未來，鴻海在半導體將擴大區域關鍵產能建置，降低IC供應不均衡的風險。車用系統晶片方面，設計中的車用微處理器MCU將投片試產，同時加速SiC開發，將陸續推出涵蓋充電、儲能、工控等重要應用的高功率方案與參考設計。車用類比與電源IC將推出應用於車身控制、照明、車內通訊、車載充電等次系統方案，未來兩年將是鴻海車用IC密集設計導入的第一波高峰。

在次世代通訊發展上，鴻海低軌衛星將持續進行整合測試。未來會透過CDMS策略，以車聯網、智慧城市、及B5G通訊為主軸，打造高度韌性網路基礎建設，鴻海將持續關注及布局，推動低軌衛星產業發展。

台灣企業首創的股東優惠卡HaiPass，也在股東會當天正式上線今年第一波的合作夥伴，家數由去年的28家增加到38家，實體店面更是超過1200家，由包括王品集團一系列品牌在內的合作廠商，持續提供給鴻海股東更多實用且優惠的服務。