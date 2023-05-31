AI時代造浪者：輝達黃仁勳...想搶攻AI商機？台美股看這幾檔

「 Either you're running for food, or you are running from becoming food.」黃仁勳（2023/5/27）

NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳在台大畢業典禮上的經典名句「跑起來就是了」，不僅勉勵人們對職涯追求不放棄，也正好象徵著AI時代的契機，將大大改變企業和工作甚至是娛樂的面貌。

近日黃仁勳於台北國際電腦展上宣布推出，遊戲專用客製化人工智慧（AI）模型生成服務，名為NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE for Games)，這項服務利用AI的自然語言互動為非玩家角色（NPC）帶來智慧，將遊戲的體驗帶入全新境界。

黃仁勳：AI 的iPhone時刻將至！

而回顧Nvidia 於 2023 年 3/20~3/24 舉行的GTC 大會，黃仁勳當時也強調了「 AI 的iPhone 時刻」即將到來，輝達宣布與 Microsoft Azure、Google GCP、Oracle OCI 合作推出Nvidia DGX Cloud 服務，企業用戶可透過介接方式與Nvidia DGX AI 超級電腦連接，原來高速佈署AI 應用開發的時刻離我們如此之近。

過去，AI技術的應用主要聚焦在例如音樂、圖片、影音等個人和消費型領域上，然而未來AI將更加注重於重工業和工廠領域，為電腦工廠、汽車工廠、自動駕駛、倉儲管理和醫療等領域帶來龐大的商機，從精品、能源、零售、食品、金融服務到科技業，這些在全球占有一席之地的企業，都需要生成式AI模型服務。

而如今AI技術的崛起就像一股浪潮，正在推動世界邁向全新的篇章，在這個可能到來的新時代中，台灣廠商的供應鏈將有哪些機遇呢？

AI時代造浪者

在最新消息中，NVIDIA於28日宣布推出全新的Spectrum-X系列乙太網路交換器，專為AI任務傳輸大量數據而設計，首個產品名為「Spectrum-4」，是全球首款專為AI網路打造的乙太網路交換器，傳輸速度達51Tb/sec。此交換器需與輝達的BlueField數據處理單元(DPU)及光纖收發器搭配運作。Spectrum-4乙太網路交換器由1,000億顆電晶體組成，並由台積電(2330)以「4N」製程技術代工。

但討論到AI伺服器與一般伺服器的差異，其關鍵在於是否搭載GPU，特別是AI伺服器需要處理聲音、文字和影像等大量計算需求，簡單來說AI伺服器可能需要配備8顆GPU、1-2顆CPU和記憶體等元件。相反的，若是一般型伺服器通常不需要GPU的支援，雖然現在台股AI概念股遍地開花，但若不是真正專注於AI伺服器或相關領域，投資人都得特別注意。

目前來看，AI伺服器相關最主要還是「緯創」，而隨著GPU的數量增加，功耗也隨之增大，散熱和均熱片等技術也將會更受重視，此外，每個GPU下方都需要一片ABF載板來連接PCB，因此相關公司的需求也將增加，至於IC/IP方面等公司也扮演著重要的角色，另外光纖股、資料中心交換器製造商，這些外部網路設備領域也都將成為可能的關注焦點。

把握AI商機 搶攻這幾檔

AI伺服器就像人類的大腦，而端部應用就像是通過視覺、聽覺和觸覺等感知方式接收數據，並進行相應的判斷和反應。

市場分析預測，2023年至2026年期間，新增的AI伺服器需求將為NVIDIA帶來約500至2,500億美元的營收，隨著對運算能力需求持續增加，未來每台伺服器可能都將配備GPU，這為軟體服務領域帶來了更高的潛在商機。

AI伺服器作為生成式AI的核心組件，在推動人工智能技術的發展和應用方面起著重要作用，同時，與AI伺服器相關的產業鏈中，隨著AI伺服器需求的增加，不管是美國科技廠或是台廠供應鍊都將在成為投資人深深關注的重點，AI與生活密不可分的時代或許正悄然到來，生成式AI的應用將逐漸擴大，為整個行業帶來更多的商機和創新。

股股知識庫，台美股內容全指南

原文出處：AI 時代造浪者：輝達黃仁勳...想搶攻AI商機？台美股看這幾檔！

延伸約讀：

輝達NVIDIA停止升息年商機？00830、00662、00757 機會將臨！

輝達NVIDIA 靠「顯卡」成為世界第一！

鎖定AI趨勢，ETF 00757 股價飆漲！成分股、優缺一次看！

ETF 00924 掌握AI、電動車、醫療！值得投資嗎？