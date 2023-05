AI時代造浪者：輝達黃仁勳...想搶攻AI商機？台美股看這幾檔

「 Either you're running for food, or you are running from becoming food.」黃仁勳(2023/5/27) NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳在台大畢業典禮上的經典名句「跑起來就是了」,不僅勉勵人們對職涯追求不放棄,也正好象徵著AI時代的契機,將大大改變企業和工作甚至是娛樂的面貌。 近日黃仁勳於台北國際電腦展上宣布推出,遊戲專用客製化人工智慧(AI)模型生成服務,名為NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE for Games),這項服務利用AI的自然語言互動為非玩家角色(NPC)帶來智慧,將遊戲的體驗帶入全新境界。

2023-05-31 11:59