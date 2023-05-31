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黃仁勳來台演講逛夜市…NVIDIA上漲超過30％！ 專家：市值增加900個宏達電

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台南出生的輝達執行長黃仁勳旋風式訪台，所到之處不論是電腦展會場走廊或夜市小吃攤，都有大批粉絲與媒體記者追隨，受到有如明星或球星所受的待遇。圖／美聯社
台南出生的輝達執行長黃仁勳旋風式訪台，所到之處不論是電腦展會場走廊或夜市小吃攤，都有大批粉絲與媒體記者追隨，受到有如明星或球星所受的待遇。圖／美聯社

NVIDIA執行長黃仁勳這幾天來台灣逛夜市、辦演講，僅僅3個交易日股價就上漲超過30％，並且創下歷史新高，市值跳升至1兆美元。

消息面指出，黃仁勳在COMPUTEX大會拋出多個重磅消息，包含新的機器人設計、遊戲功能、廣告服務和網路技術，其中還包括新一代DGX GH200 人工智慧超級電腦。

我剛剛算一下，光是這3天這檔股票市值就增加2600億鎂，這個數字差不多是0.5個台積電（2330）、5.5個鴻海（2317）、17個中鋼（2002）、還有超過900個宏達電（不知道為什麼想到宏達電）...

這檔股票規模暴增的背後，凸顯的不僅是資本市場的炒作，也有著科技改變生活的期待、不過更多的是面對這個世界運行規則即將改變所帶來的不安與惶恐。

我們大部分人失業的時間點是不是更近了？現在轉行當碼農還來得及嗎？

備註：輝達（NVIDIA）股價30日開盤後上漲，於台北時間22點30分左右漲幅5.5％，市值衝破1兆美元（約台幣30.54兆）。輝達股價若一直維持在404.86美元以上，就躋身「兆元俱樂部」。不過收盤股價收斂達401.11元，單日約漲幅2.99％。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

NVIDIA 黃仁勳 AI 2330台積電 鴻海 2002中鋼 2498宏達電

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