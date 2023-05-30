MSCI指數調整6月1日生效 證交所：明日台股尾盤可能放量

明晟(MSCI)11日中歐時間晚上11時(台灣為12日上午5時)公布上半年相關指數審查調整結果，6月1日開盤生效，台股列於MSCI新興市場指數(MSCI EM Index)，其時公布調整後權重為14.66%，較調整前下降0.17百分點，該日公布之調整前及調整後權重比較，是以4月特定基準日之市值及匯率計算。

臺灣證券交易所表示，依歷史資料顯示，MSCI指數調整前一交易日，台股尾盤可能有較大成交量值表現，當國際情勢及總體經濟等因素有所變化，則可能存在波動較大現象。

明晟（MSCI）每年2、5、8、11月公布指數審查調整結果，2月及8月為季度審查，5月及11月為半年度審查，半年度審查之成分股調整幅度通常較季度審查調整幅度稍大，四次調整結果均於公布日次月首日開盤生效。

臺灣證券交易所表示，調整前後的權重差距，僅代表MSCI新興市場指數成分股調整後，台股在4月特定基準日的權重變化，不代表其後每日及6月生效日台股權重，亦不代表台股資金流向。

證交所表示，追蹤MSCI相關指數的被動式基金，會因應指數調整結果而調整成分股權重配置，且多於生效前一交易日依照刪除及新增成分股進行部位拋補，惟證券市場尚包含主動式基金等各類投資人會進場買進或賣出，其自訂交易策略不必然完全依台股權重調升或調降結果決定，被動式基金會依指數成分股進行調節，並不代表全體投資人會有一致性買賣方向。

證交所提醒，觀察股市表現宜回歸企業財務業務情形、產業發展、國際情勢以及總體經濟等基本面因素；證交所持續積極推動優質企業上市，並持續吸引國內外資金投入台股，進一步提升台灣資本市場國際競爭力。