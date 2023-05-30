AI題材提振科技股和台股 富蘭克林投顧：美平衡型基金則表現抗跌

投資人觀望美國債務上限談判進展，加以美國就業市場表現仍穩健，也使聯準會官員在5月決定再次升息之後仍普遍認為後續尚有升息空間，進而使股債承壓，總計5月以來台灣金管會證期局核備的980檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.7%，其中，703檔股票型基金平均下跌1.52%，260檔債券型基金平均下跌2.24%。

富蘭克林證券投顧表示，美國白宮與共和黨已就債務上限達成原則性協議，儘管變數仍存，但預計終能化解美國可能陷入債務違約的風險，而因應消息面多空交錯的過渡期，而科技股單月大漲超過一成，不排除漲多拉回，建議優先逢低承接以價值股為主的美國平衡型基金，並趁本波公債殖利率反彈時加碼精選收益複合債券型基金，掌握債市收益契機，股票建議採多元布局、分批加碼+定期定額策略介入，看好脫碳商機(基礎建設/氣候變遷)、創新商機(AI/數位轉型)、復甦商機(亞洲小型股/印度/日本)，保守者可先將資金停泊在流動性佳且每月有配息機制的美國短期票券型基金，掌握收益之餘也可預先卡位景氣落底機會。

5月以來，市場受到美國債務上限協商、聯準會官員維持鷹派等因素影響而保持震盪，但科技股基金卻異軍突起，大漲8.01%，因受惠於輝達(Nvidia)財測展望利多激勵，帶動半導體類股表現居前，而科技股成分高的台股基金也跟進上漲9.38%，是各地區基金中表現最佳者，值得留意的是，MSCI世界氣候變遷指數也因持股有近四分之一是科技股而同步受惠，近月上漲1.63%，反觀，黃金、公用事業等利率敏感型基金則在美債殖利率回升下而分別下跌9.44%、6.78%。

富蘭克林證券投顧表示，在ChatGPT掀起一波人工智慧(AI)熱潮後，各界期待生成式AI能為人類節省更多資訊蒐集時間和優化工作效率，也就是說AI可望成為提升全球生產力的驅動力。而隨亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、Alphabet等科技廠競相推出自家結合AI的軟體及相關運用，也加速包含輝達(Nvidia)等晶片製造商的需求，有助推升AI產業前景，此外，在度過當前的成本優化週期後，雲端運算也可望逐漸恢復成長，並刺激科技股從先前的逆風中逐漸轉為順風，長線來看，定期定額投資科技股仍是絕佳選擇。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，人工智慧(AI)/機器學習(ML)是本基金聚焦的十大數位轉型子主題之一，多年來一直密切關注相關的投資機會。2023年以來，市場對此領域的興趣激增，相信人工智慧(AI)/機器學習(ML)可能成為下一波科技投資浪潮的催化劑，它具有深切影響低價值知識工作者的潛力，未來每個行業可能將會受到人工智慧的影響。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆表示，預期雙D趨勢-脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization)將是主導未來幾年的投資主題，投資機會與風險將應運而生，現階段看好工業、原物料、科技、汽車等產業，因應總經環境波動，應精選評價面被低估且將對減緩和適應氣候變遷產生重大影響力的公司。

美盛基礎建設價值基金經理人赫斯特(Shane Hurst)表示，面臨2023年總體經濟的逆風，看好基礎建設公司提供經濟活動中的必要服務，受到景氣循環的影響較小，獲利、股利和現金流量穩定且可預測性高，有望展現韌性，而為了達到2050年淨零排放的目標，未來數十年全球必須大幅投入數十兆美元於輸電網路、電線電桿、電網、再生能源發電、碳捕獲及碳儲存等基礎建設投資，將為基礎建設產業迎來長期順風。

不少聯準會官員們認為後續仍存在升息空間，加以美國債務上限談判干擾，帶動美國公債殖利率近月大幅回升，債券型基金普遍承壓，不過，道瓊伊斯蘭債指數因存續期間較低而僅下跌1.12%，是最抗跌的債種；美國美元平衡型基金近月下跌1.31%，但表現僅略微落後伊斯蘭債，其具備債息和股利雙收益投資機會，加以股市近月相對債市抗跌，支撐了美國美元平衡型基金表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。在股票資產中，不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，這當中我們相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。