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航空股成量居冠 華航突破13萬張 法人：觀光股可低接
航空股交易量居冠，華航（2610）成量位居第一，盤中交易量突破13萬張，盤中股價於平盤附近震盪，長榮航交易量位居第二，盤中交易量突破11萬張，今日股價盤中拉回0.6%至33.4元、下跌0.2元。法人表示，今年來強勢族群股價目前已拉高，從評價面來看，投資人可選擇內需型類股，於近期回檔時低接，在暑假旺季到來之前表現機會較大。
兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，今年來強勢族群股價目前已拉高，從評價面來看，投資人可選擇內需型類股，例如旅行社、餐飲、航空與飯店等觀光題材股，可於近期回檔時低接，航空股主因為目前機票價位還在高檔，班次也還在持續增加當中，準備進入暑假旺季，在暑假前通常股價會比較容易有表現，而暑假為每年季節性因素，通常既有的因素股價會提前反應。
黃國偉說，觀光股中相對看好旅行社與餐飲族群，因為餐飲股評價相對適中，提醒投資人，選股需考慮股價位置與評價，目前台股本益比已快到18倍左右，股價相對不便宜。目前來看，在指數盤整階段，只要有題材的個股還是有機會表現，可以選擇中小型題材股介入，操作操略需看個股不看指數，選股難度較大。
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