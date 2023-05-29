三檔熱門美債 ETF 暫停初級市場申購 用美債正2掌握波段財

美國聯準會（Fed）5月僅宣布升息一碼，聯邦基金利率上調至5%~5.25%區間，會後記者會鮑爾暗示有機會暫停升息。然而市場對美國銀行業風險恐慌情緒消退，並較樂觀期待美國兩黨能即時達成協議避免債務違約，避險情緒降溫帶動美債殖利率上揚，使得近兩周以來，長天期美債、美債正2相關ETF價格出現拉回。

法人認為，市場風險情緒變化快速，雖短期銀行業恐慌消退令避險情緒下降，但Fed 4月的高級貸款專員意見調查（SLOOS）顯示美國信貸環境仍在加大緊縮，當後續對景氣的壓力陸續顯現在經濟數據上時，景氣衰退的擔憂仍容易捲土重來。中長線來看，Fed維持緊縮性貨幣政策下，美國景氣、通膨降溫趨勢不易改變，為債市帶來長投機會。

觀察國內長天期美債ETF市場表現，近一周成交均量在萬張以上的有：國泰20年美債（00687B）、元大美債20正2（00680L）、元大美債20年（00679B）、中信美國公債20年（00795B）以及國泰20年美債正2（00688L）共五檔。

然而目前國泰20年美債、元大美債20正2、元大美債20年三檔因發行總數已達到上限，都已經暫停初級市場申購，今（29）日盤中元大美債20年溢價超過3%、元大美債20正2溢價也超過1%。

元大美債20年追募已經獲得主管機關核准，目前已經開始辦理追加募集的預約登記；至於國泰20年美債也已經向主管機關遞出追募申請；元大美債20正2則尚未送出追加募集。提醒投資人，因投信暫停受理初級市場申購，有可能會導致市價相對於淨值出現大幅溢價情況，投資人在交易時，應審慎評估相關風險。

伴隨著債券ETF的熱潮，槓桿型的美債正2 ETF討論度亦明顯提升，法人指出，正向2倍槓桿型的美債ETF，主要投資美債期貨，以達到標的指數單日正向2倍報酬的目標，其優勢在於可快速取得曝險、放大收益。

同時由於期貨工具為保證金交易，相較於原型債券ETF來說，美債正2 ETF直接承擔的匯率風險會較小，適合想精準掌握Fed動向或總經數據公布交易機會的積極型投資人。惟因為槓桿特性波動亦較大，宜做為短期波段操作工具，並需善設停利停損價位。

國泰20年美債正2經理人蘇鼎宇則指出，國泰20年美債正2具有多樣優勢，包括為目前市場上所有正2型美債ETF中，經理費最低者，同時目前入手價格也最低，今日收盤價為10.74元，且更重要的是，00688L目前沒有明顯溢價情況，一般來說，ETF溢價應介於1%之內較為合理，否則投資人可能會有買貴風險。

因此，投資人可善用原型、槓桿型ETF，若兩者間出現不同溢價情況時，可互相搭配、換檔操作，有機會獲得更大獲利空間。

蘇鼎宇也同時提醒投資人，槓桿型ETF並不適合長期持有，需嚴守紀律操作。此外，槓桿型ETF所稱單日正向2倍的報酬率，僅限於單日，不表示長期間其報酬率為標的指數兩倍。建議投資人在進場前可先查詢投信官網公布ETF即時預估淨值，了解折溢價情況。