美IC設計大廠邁威爾股價漲32% 創意攻歷史新高價

上周五美國IC設計大廠邁威爾（Marvell） 狂飆逾 32%，費半暴漲 6.26%，帶動今日台廠 IC設計類股漲勢，創意創下歷史新高，盤中最高價攻至1,540元、上漲105元，帶動IC設計股勁揚，信驊（5274）上漲175元至3,210元、漲幅5.7%；世芯-KY盤中幾度攻至漲停，盤中上漲9.27%至1,650元、上漲140元。

創意是台積電轉投資的ASIC設計服務商，合作關係密切，隨台積電先進製程領導地位穩固，可受惠伴隨而來的ASIC晶片設計授權金及Turnkey量產權利金生意。

創意第1季為季節性淡季，NRE及Turnkey營收分別季減37.3%、7.1%，但年增16.8%、59% ，營收占比23%、76%，毛利率31.9%，每股稅後純益（EPS）6.97元，年增71.3%，營運符合法人預期。根據經濟日報先前報導，創意維持全年展望營收雙位數成長，主要成長動能來自企業級SSD與networking，市場預估全年營收294億元，年成長22%，EPS為29.6元，年增7%。

AI概念股－IC設計股：信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、緯穎（6669）、矽力*-KY（6415）