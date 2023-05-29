台股以AI題材為亮點 建議買黑不買紅、宜分批逢低操作

富蘭克林華美投信認為，台股今年第一季漲幅不大，第二季目前相對第一季看好，故多數企業股價表現回溫，再加上科技股因美國AI半導體大廠的表現優於預期，刺激相關半導體、晶片、PCB等AI類股創高，建議不妨可留意財報優於預期的個股，逢低布局。

短期內因美國AI相關概念繪圖晶片大廠N-Vidia，財測優於預期下，加上費城半導體指數勁揚，驅使台灣半導體、電子資訊等硬體大廠股價表現大漲，短線支撐大盤漲勢，後續看好AI相關類股中長期趨勢與機會，富蘭克林華美投信認為，台股指數可望維持高檔區間表現，投資建議以個股為主，並留意財報與業績公布，操作上應逢低分批布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，目前台股加權指數仍處於高檔區間整理格局，受半導體帶動持續上揚、短線以個股操作為主，建議選股不選市；近期又受到美國繪圖晶片大廠業績表現亮眼帶動，主要又以AI題材為亮點，建議買黑不買紅、宜分批逢低操作。

從景氣的基本面來看，台灣出口數據仍相對疲軟，出口相關廠商確實表現較疲弱。但郭修伸表示，就產業面來說，現在AI類概念股仍是火火紅紅，操作方向將繼續看好AI概念相關如:雲端(AI相關)、IP半導體設計、AI伺服器、網通雲端、IDC與資安等類股。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線上AI新科技股仍為強勢主流，吸引全場資金焦點，法人則持續挖掘與AI新科技有關的標的，而領軍大漲的族群，以電子股居多，漲勢集中在半導體、晶片、IC設計、伺服器與PCB等龍頭大廠，投資人可持續留意。

周書玄也認為，台股除了電子類股之外，還看好政策相關的基建與節能減碳ESG概念股上，由於全球高通膨與高物價的影響，各國政府無不努力將基礎建設擴大推動，各國政府支持內需成長策略，將使基礎建設相關類股持續有政策紅利的表現機會。

此外，周書玄也分析，另一政策推動相關的是節能減碳概念，由於全球暖化趨勢，各國政府積極推動節能低碳排、儲電設備，小至環保省電的裝置如：電冰箱、冷氣、汽車等，大則有發電、儲電設備等的換機需求，加上碳權的意識高漲，ESG相關的概念股也值得留意。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，短線上儘管經濟成長不如預期，又美中貿易戰角力存在變數，但因AI科技發展是主流趨勢，帶動食、衣、住、行及娛樂等各類生活上的應用，因此建議投資人不妨可以持續鎖定相關AI概念股，或以定期定額投資台股基金，掌握趨勢。