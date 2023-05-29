台股攻萬七 AI股喊衝

台股上周爆量大漲、站上16,500點。展望後市，法人指出，隨各項國際利空淡化，時序也將進入下半年傳統電子旺季，加上台灣AI股指標台積電目前本益比（P／E）不到20倍，距輝達的五、六十倍還有很大的估值提升空間，有助指數上探萬七，AI股將擔任領漲急先鋒。

另一方面，本周起台股進入股東會旺季，共有鴻海、聯發科、聯電、聯詠、欣興等市值總計高達12兆元的公司將陸續舉辦股東會，特別是31日為股東會旺日，有多達141家同步召開。市場普遍預期大老闆們會在股東會上釋出較為正面的訊息，相對有利個股題材面表現，股東會行情助攻下，也將為大盤走勢提供多頭火種。

雖然美國債務協商尚未完全脫離困局，不過台股近來在輝達、邁爾威（Marvell）等國際AI股強勢大漲激勵下同步勁揚，上周五更以跳空大漲姿態再創波段反彈新高。總計台股周線連二紅，上漲1,002點，漲幅達6%。

圖／經濟日報提供

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良分析，以輝達目前本益比在55倍至60倍、台積電還不到20倍來看，台積電、台股仍有本益比上修行情可期。

另一方面，今年來外資、投信、自營商分別買超台股3,054億元、757億元，以及279億元，合計三大法人加碼4,090億元，是2009全年買超4,612億元後，最大單年度買超，反映市場籌碼再次回歸中長線的法人端後，行情仍有續攻的空間，不排除將由AI股擔綱成為引領指數上探萬七的主流。

萬寶投顧執行長賴建承認為，輝達第2季財報亮眼的意義，在於打破市場原本對半導體下半年復甦腳步仍處在半信半疑的疑慮，輝達擴大AI伺服器晶片投單量，透露市況復甦的可能升高。

惟法人也提醒，台股短線漲多，指數已來到16,500點壓力區，行情需要人氣族群持續帶動，因此必須留意近期強漲的AI概念股股價是否能持續站穩5日線之上，是判斷多頭資金是否延續，指數再攻高機率的重要指標。