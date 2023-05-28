股海自由行／蘋鏈將接棒 台股挑戰高點

即使美債違約疑雲壟罩，但5月台、美股擺脫「五窮六絕」魔咒，美國科技股領軍反彈，帶動台股520前夕躍上萬六大關。

美國債務上限是國會為聯邦政府設定的舉債最高額度，自1960年以來債務上限，合計上調78次，過往經驗顯示皆能順利調高，兩黨協商過程屬於政治問題，短期牽動市場情緒，但預期本次兩黨最終仍將完成協商，美國陷入債務危機可能性極低。

目前市場仍持續關注通膨數據，及美國聯準會（Fed）6月利率決策會議動向。4月美國消費者物價指數（CPI）年增率4.9%、生產者物價指數（PPI）2.3%，雙雙低於市場預期，顯現通膨降溫跡象，因此市場預期Fed 6月有望停止升息，年底有望迎來降息機會。

全球景氣目前處於落底回升的階段，若後續搭配降息，有利於股、債等風險性資產表現，其中投資等級債過往於此階段的投資勝率較高。

台股經過4月上市櫃公司財報，和營收密集發布期後，科技股財報普遍下修，5月上旬股市量縮震盪，僅中小型股撐場，5月中旬後市場對美國提高債務上限談判轉為樂觀，加上520行情發酵，電子權值股消化財報利空後，重回主流領軍上攻，金融股同步撐盤，盤面類股良性輪動，指數出現連日上漲，突破2月以來的橫盤格局、站上萬六及所有均線，當周上漲逾4%。

台股此波反彈，外資力道功不可沒，5月以來，外資現貨已買超1,343億元，繼今年1月後再次大幅買超，加上期貨淨多單重返3萬口大關，為2020年11月以來新高，外資期現貨雙多有利台股短線延續反彈力道。

目前台股技術面外資心態仍偏多，且統計過去七次蔡英文總統發表520談話後五日、十日、20日、30日台股上漲機率分別為86%、100%、71%、71%，預期在量能明顯回溫下，大盤仍有機會挑戰新高。

此外，台股基本面緩步復甦中，各產業消化庫存進度有別，台灣4月出口359.6億美元，年減13.3%，較上月-19.1%減幅收斂，電子產品出口亦有好轉跡象，資通與視聽產品接單轉強，年增率自-15.8%轉為正成長5.4%。近期PCB與記憶體陸續傳出產業正向訊息，部分應用領域訂單已出現回溫，電子代工大廠亦表示PC產業庫存去化進入尾聲，消費型電子需求逐步回升，預期第3季電子傳統旺季將推升復甦力道，有助於資金回流至電子族群。

展望6月，市場除了關注美債上限期限和Fed利率決策會議外，台灣時間 6月6日將迎接Apple全球開發者大會（WWDC），預期將推出15吋的MacBook Air，及備受關注的混合實境 （MR） 頭戴裝置「Reality Pro」，外傳首款AR/VR頭戴式裝置可以觀看3D影片，還能透過手部的追蹤進行互動式健身，及進行虛擬FaceTime對話。雖然全新產品打入市場還需要一段時間，短期貢獻度有限，但題材有望吸引大眾目光，加上目前半導體與蘋概股等電子族群出現轉強訊號，預期蘋果供應鏈在觀光旅遊及AI題材概念股後，有望接棒下一輪題材，支撐台股表現。

美國債務上限議題短期可能影響台股多頭表現，預期指數將在短期均線附近高檔震盪，不過美債上限依過往經驗皆能順利化解，且下半年旺季將至、補庫存行情可期，題材股仍有機會輪番表現，若震盪拉回仍可逢低加碼或定期定額，可關注需求優先回升的族群，及高殖利率題材股，掌握下半年景氣復甦投資機會。（作者是國泰投信總經理）