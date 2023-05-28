國際變數仍多 作帳行情留意「結帳」時點

台股接近上半年尾聲，法人作帳行情浮上檯面，但國際變數過多，作帳行情仍可能蒙上「結帳」陰影，尤其台股短線漲幅大，搶搭作帳順風車須留意市場籌碼釋出時點及風險。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股反彈後短線略有調節賣壓出籠，法人圈也齊步換股操作；展望後市，盤勢應屬高檔整理格局，可觀察作帳行情，法人青睞個股及集團股，會順勢躍居盤面主流類股。

值得注意的是櫃買市場，因向來是投信作帳青睞標的，但觀察投信近期在櫃買市場操作，截至26日卻是反向連三賣、累計賣超16.1億元，似乎透露結帳警訊。

統一投顧董事長黎方國指出，現階段作帳行情頗受期待，但因指數短線強漲，市場嗅覺敏銳的法人可能也將伺機調節持股，投資人在搶搭作帳行情同時，更要留意市場籌碼釋出時點。

法人指出，季底操作時，中小型股波動將會擴大，在調整持股動作告一段落後，即使後續將進入半年報及季報財報效應，但下半年產業邁入旺季，具有實質題材的業績股還是有機會續強。