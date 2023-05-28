台股「三重作帳」概念 法人狂敲

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股多頭鳴笛，指數攻克16,500點；邁入第2季後半場，月底、季底及半年報「三重作帳」效應引爆，欣興、金像電、台灣高鐵、南亞等最近二周由外資與投信齊步加碼，且股價強勢的作帳概念股，將扮演台股多頭續攻、挑戰新高點的先鋒部隊。

距上半年結算僅剩23個交易日，短線在指數漲多創高下，國內外法人機構壓力增，如何選股已成關注重點。其中作帳行情躍盤面焦點。

第一金投顧董事長陳奕光表示，當前國際股市多空震盪，台股同步盤堅整理，隨月底、季底及半年報「三重作帳」啟動，使得近期盤面不少獲法人買盤力挺標的，成為投資人關注話題，引動「作帳概念股」成為市場交投新寵。

統一投顧董事長黎方國指出，台股多頭氣盛，作帳行情備受期待，主因外資先前操作賣多於買，由內資買盤擔綱要角，但現階段外資買盤回籠，為搶搭上半年最後一波布局績效，投信、外資的基金經理人已開始細選標的布局，期望把握季底作帳行情。

近期盤面部分個股股價強勢，可看出外資、投信趁著作帳行情，擇優布局痕跡，若再搭配產業旺季題材或業績題材，應可優先選擇。

統計外資自15日當周開始發動多方攻勢，兩周下來連同投信齊步加碼逾千張，且股價強勢個股，有欣興、金像電等個股，分布在半導體、光電、電子零組件、電腦周邊等電子族群，以及生技、航運、百貨、塑膠、電機、金控等傳產股。

觀察法人動態，兩周以來，外資加碼欣興6.4萬張最多，國泰金買超4.3萬張、日月光投控買超3.4萬張，金像電、富邦金、元大金、和碩也各獲外資買超逾2萬張。同期的國泰金、日月光投控、元大金則是投信買超前三名；這些具備作帳概念個股走勢同樣亮眼，兩周以來，華城、金像電、乙盛-KY、旺矽、欣興、美時、勤誠等，均上漲超過一成。

台新投顧副總黃文清指出，台股短線強勢創高後，雖然獲利了結賣壓擴增，但若從市場逢低有撐態勢看，意味市場前景仍然不看淡，投信、外資等內外法人同步加碼標的，更是市場人氣匯聚之處。

外資 台股 個股

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