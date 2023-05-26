外資買超432.74億 狂掃台積電69,215張

台股今（26）日收16,505.05點，上漲213.05點，三大法人同步買超，合計買超460.04億元，外資買超432.74億元，統計外資買超前十大發現，權王台積電（2330）連續兩天高居外資單日買超冠軍，今日再獲外資買超6,9215張，股價收在566元，市值增至14兆6,777.95億元。

台股今日以16,509.14點開出，盤中一度拉升至16,537.79點，低點則是16,457.74點，台積電為領攻指標股價開高，終場收566元，上漲23元，漲幅4.23%，AI題材持續推升相關個股漲勢，創意（3443）上漲45元，收在1,435元，漲幅3.24%，技嘉（2376）、欣興（3037）、聯發科（2454）等都是上漲表現。

三大法人合計買超460.04億元，其中外資買超432.74億元，投信買超4.12億元，自營商買超（合計）23.17億元；台股本周指數上漲330.13點，周漲幅2.04%；統計近兩周，台股大盤指數上漲1,002.69點。

外資今日狂買台股，統計買超個股前十大依序是台積電、華航（2610）、長榮航（2618）、聯電（2303）、國泰智能電動車（00893）、仁寶（2324）、元大台灣50（0050）、日月光投控（3711）、國泰台灣5G+（00881）、元大高股息（0056）等，單日買超台積電69,215張，連二買，兩個交易日狂掃台積電11萬1,638張。

統計外資買超前十大個股中，航空雙雄也獲外資青睞，華航居買超個股亞軍，外資單日買超23,436張，買超第三大為長榮航，外資單日買超22,682張，聯電也獲外資買超19,767張。

統計外資今日賣超前十大個股依序是復華富時不動產（00712）、開發金（2883）、緯創（3231）、中信中國高股息（00882）、永豐金（2890）、新光金（2888）、鴻海（2317）、群創（3481）、中鋼（2002）、國泰金（2882）等。