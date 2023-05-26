AI熱潮席捲 股王信驊飆漲停 重登3000元關卡之上

股王、遠端伺服器管理晶片（BMC）信驊（5274）今年首季獲利雖下滑至2019年第2季以來低點，每股純益4.93元，但法人認為在AI熱潮席捲下，將帶動晶片需求增加，看好長期營運正向，今（26）日開高走高衝上漲停3,035元，重登3,000元關卡之上，創去年4月以來新高價。

晶片大廠輝達（Nvidia）財測優於預期推升股價飆漲24%，同時帶動相關AI概念股的表現，股王信驊早盤以2,830元開出，股價往上走高衝上漲停3,035元，大漲275元；千金股也是上漲居多，尤其是創意（3443）股價再創歷史天價，一度拉升至1,465元，盤中漲幅逾4%。

信驊受客戶庫存調整影響，今年首季毛利率64.24%，季減0.56個百分點，年減1.47 個百分點，營益率31.29%，季減15.19個百分點，年減16.08個百分點，稅後純益1.86億元，季減60.93%，年減60.26%，每股純益4.93元。

董事長林鴻明在第2季初時坦言，上半年會比較辛苦，需觀察下游客戶營收逐步回升，期盼下半年業績有機會回溫。

不過，法人則是認為，明年獲利可成長約五成，長期隨著每台伺服器供貨的晶片content value提升，及AI熱潮延伸，將帶動晶片需求增加，長期營運正向，維持買進建議。