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多頭排列 新興亞股的印度最可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一月投信發行亞洲相關基金
近一月投信發行亞洲相關基金

觀察全球主要股市指數近期均線排列表現，站上月、季、年短中長期均線上的股市共有七個，分別為印度、台灣、韓國、日本、紐西蘭、美國NASDAQ、巴西，整體來看以新興亞股表現較強勢，市場法人表示，外資在近期回補多數新興國家股市，在利率風險降、美元指數轉弱下，去年被大量提領的新興市場國家股市出現回補態勢，頗有資金再平衡的資產配置調整。亞洲市場的經濟成長力道仍強勁，企業獲利狀況亦持續改善，投資前景看好，以印度市場表現最值得期待，投資人可多留意相關基金投資契機。

群益投信表示，市場預估包含東協的越南、泰國及馬來西亞、中國及香港，今年有機會呈現企業獲利正增長；而增速較去年加速的將為東協的越南及馬來西亞。美國通膨及就業數據同步降溫，令市場提高對於聯準會暫停升息的預期，美債殖利率及美元指數回落，外資流入新興亞股，相關基金投資報酬可期；特別是印度股市，今年以來受Adani集團利空餘波影響投資氣氛，不過，3月以來，外資回頭買超印度，後市補漲最可期。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，根據彭博統計，上周外資流入新興亞洲(不含中國大陸)的金額高達40億美元，為去年11月以來單周最大流入幅度，其中印度就佔8.4億美金，儘管3月以來外資明顯回流，但籌碼依舊偏輕，後續仍有加碼空間。

回歸基本面來看，印度4月製造業PMI由前月56.4上升至57.2，為連續第22個月維持在50榮枯線之上，產出及新訂單指數皆創下四個月來最大增幅，供應商交貨期也有改善，至於製造商對於未來景氣看法，則由3月份的相對低點回升，整體數據顯示印度製造業景氣依舊保持相當強勁。印度過去一個月在風險情緒恢復之下，外資明顯回流，近一月上漲也讓指數今年來表現逆轉正，目前印度股市重回反彈趨勢，預期中小型股在近期無負面紛擾下將有機會跑贏大型股。

印度 外資

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